Правила перевозок автомобильным транспортом изменили в Казахстане

И.о. министра транспорта приказом от 4 ноября 2024 года внес изменения в Правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью, Типовой договор организации регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, Правила перевозок пассажиров и багажа, а также грузов, сообщает Zakon.kz.

В Правилах оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом теперь говорится, что на передней и задней частях инватакси устанавливаются опознавательные знаки в виде квадрата "Лицо с инвалидностью" и изображением символа дорожного знака, указанного в пункте 7.17 Дорожных знаков.

В правила дополнена новая норма, в соответствии с которой:

Государственные органы и учреждения обеспечивают доступ к парковкам на территории своих административных зданий для инватакси с опознавательными знаками "Лицо с инвалидностью", осуществляющих посадку, высадку или ожидающих лиц с инвалидностью.

Также поправки коснулись порядка оказания услуг инватакси.

В частности, говорится, что государственный социальный заказ размещается в организации, имеющей в наличии инватакси, условия для работы персонала, необходимого для оказания услуг, в том числе диспетчерскую службу, предназначенную для приема заказов от лиц с инвалидностью, оснащенную не менее двумя телефонными номерами для приема заявок, оборудованных устройством, обеспечивающим возможность записи телефонных переговоров для контроля качества и количества оказываемых услуг, включая сотовую связь и посредством сети Интернет для приема заявок.

Требования, предъявляемые к оказанию услуги инватакси, оговариваются в договоре о выполнении государственного социального заказа, который в том числе включает:

перечень объектов и пунктов назначения для предоставления услуг инватакси;

режим работы инватакси в дневное и ночное время в течение суток, выходные и праздничные дни;

населенный пункт, где осуществляется перевозка инватакси и располагается диспетчерская служба, а также за которым закрепляются автотранспортные средства организации, оказывающей услуги инватакси;

услуги инватакси оказываются лицам с инвалидностью, имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в населенном пункте, где осуществляется перевозка инватакси;

организация, оказывающая услуги инватакси обеспечивает лицам с инвалидностью доступность услуг инватакси, ее зданий и сооружений (при наличии), информации по обслуживанию, создает необходимые удобства и условия при оказании им услуг инватакси.

При этом в Перечень объектов и пунктов назначения для предоставления услуг инватакси включены:

место работы лица с инвалидностью;

учебные заведения лица с инвалидностью;

местные представительные и исполнительные органы;

суд, прокуратура;

объекты социальной инфраструктуры;

юридические консультации;

нотариус;

медицинские учреждения (за исключением случаев оказания срочной (неотложной) медицинской помощи);

аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, морские и речные порты;

организации, оказывающие специальные социальные услуги;

организации, оказывающие услуги массажа для нужд лиц с инвалидностью.

Организация, оказывающая услуги инватакси выполняет требования, предусмотренные договором о выполнении государственного социального заказа.

При оказании услуги инватакси:

для перевозки лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресло-колясках и (или) не имеющих возможность самостоятельного передвижения, используются автотранспортные средства, оснащенные специальным гидравлическим или выдвижным (раскладывающим) устройством для посадки и высадки, и приспособлениями для фиксации кресел-колясок;

для перевозки лиц с инвалидностью, имеющих возможность самостоятельного передвижения и не использующих кресло-коляски" допускается использование автотранспортных средств, не оснащенных специальным гидравлическим или выдвижным (раскладывающим) устройством для посадки и высадки, и приспособлениями для фиксации кресел-колясок.

В соответствии с поправками теперь не допускается перевозка инватакси детей с инвалидностью до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией инватакси, а на переднем сиденье инватакси при отсутствии специального детского удерживающего устройства.

Кроме того, местный исполнительный орган ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обязан собирать маршрутные листы, имеющие фактические подписи лиц с инвалидностью, подтверждающие выполненные работы инватакси, а также записи заявок лиц с инвалидностью для подтверждения качества и количества оказываемых услуг.

Показаниями к оказанию услуги инватакси лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью являются:

медицинские показания и противопоказания к предоставлению услуг индивидуального помощника;

медико-социальные показания и противопоказания к предоставлению протезно-ортопедической помощи, технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения;

диагноз "Расстройство аутистического спектра F84.0-F84.5", диагноз "Умственная отсталость F70-F79", с наличием в структуре психического состояния стойкого значительного нарушения в поведении.

Основанием для предоставления услуги инватакси лицам с инвалидностью является действующее заключение врачебно-консультационной комиссии.

Для получения услуги лицу с инвалидностью необходимо представить в организацию, оказывающую услугу инватакси, следующие документы:

заявление (в произвольной форме);

документ, удостоверяющий личность или свидетельство о рождении;

заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у;

справка об инвалидности.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются лицу с инвалидностью.

Документы, удостоверяющие личность, используемые и представляемые физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе.

Услуги инватакси в первоочередном порядке предоставляются работающим, обучающимся, воспитанникам дошкольных организаций, являющимся лицами с инвалидностью, согласно графику работы, учебы, а также графику работы дошкольной организации. Иным лицам с инвалидностью, услуги инватакси предоставляется в порядке их обращения. Перевозка инватакси лиц с инвалидностью осуществляется согласно маршрутному листу.

Лицо с инвалидностью или ребенок с инвалидностью, имеющий показания к оказанию услуги инватакси, сопровождается в поездке одним лицом. Поездка для сопровождающего лица является бесплатной.

Лицо с инвалидностью, не имеющее возможность самостоятельного передвижения и (или) имеющее медицинские показания согласно подпункту 3) пункта 28 настоящих Правил, допускается к перевозке инватакси при наличии сопровождающего лица.

Ребенок с инвалидностью допускается к перевозке инватакси при сопровождении родителя и (или) его законного представителя.

Перевозка инватакси посторонних лиц, не имеющих показания к оказанию услуги инватакси или не являющихся сопровождающим лицом, не допускается.

После прибытия в пункт назначения, в маршрутном листе водителя инватакси лицо с инвалидностью ставит подпись, в случае отсутствия возможности, вследствие нарушения функций организма подпись ставит сопровождающее лицо. За ребенка с инвалидностью в маршрутном листе подпись ставит родитель и (или) его законный представитель.

Также приказом внесены дополнения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом касательно работы диспетчерской службы.

Диспетчерская служба выполняет следующие функции:

отслеживание за соблюдением расписания и оперативное регулирование для обеспечения бесперебойного и регулярного движения автобусов, микроавтобусов и троллейбусов по маршрутам;

обеспечения в надлежащем санитарном состоянии автобусов, микроавтобусов и троллейбусов;

инструктирование водителей об особенностях движения на маршруте, в том числе связанных с погодно-климатическими или другими условиями на дороге;

отслеживание прохождения водителями предрейсовый (предсменный) и послерейсовый (послесменного) медицинского освидетельствования и технического осмотра автобусов, микроавтобусов, троллейбусов;

отслеживание за наличием у водителей разрешительных документов для осуществления перевозок пассажиров по конкретному маршруту.

В случаях отклонения движения автобусов, микроавтобусов, троллейбусов от расписания осуществляется оперативное регулирование их движения.

Оперативное регулирование включает в себя следующие действия:

при опоздании автобуса, микроавтобуса и троллейбуса:

сокращается время стоянки опоздавшего автобуса, микроавтобуса, троллейбуса не более, чем на одну треть времени стоянки по расписанию (стоянка до пяти минут не сокращается). Предупреждение о сокращении времени стоянки пассажиров автобуса, микроавтобуса, троллейбуса;

увеличение скорости движения, но не более скорости, установленной правилами дорожного движения и соответствующими дорожными знаками по маршруту, в случаях, если опоздание автобуса, микроавтобуса, троллейбуса составляет менее 10-15% от установленной расписанием продолжительности движения на данном маршруте. При этом увеличение скорости не должно снижать безопасности движения и не допускается на маршрутах, в случаях осложнения движения по маршруту, связанных с погодно-климатическими или другими условиями на дороге;

при опережении графика автобус, микроавтобус, троллейбус задерживается до времени отправления, указанного в расписании;

при срыве рейса обеспечить замену автобуса, микроавтобуса, троллейбуса резервным автобусом, микроавтобусом, троллейбусом перевозчика.

Диспетчерская служба не отправляет в рейс автобусы, микроавтобусы, троллейбусы не прошедшие предрейсовый (предсменный) технический осмотр, а также водителей, не прошедших предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование или которые не соблюдают режим труда и отдыха, установленный Правилами организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов.

Диспетчерская служба взаимодействует с местными службами оперативного реагирования (Комитет административной полиции МВД РК), органы чрезвычайных ситуаций, скорая помощь, коммунальные службы) для информирования водителей автобусов, микроавтобусов, троллейбусов по возникшим ситуациям на дорогах с целью оперативного реагирования и обеспечения беспрепятственной работы автобуса, микроавтобуса, троллейбуса на маршруте.

При выполнении нескольких рейсов в течение дня предрейсовое медицинское освидетельствование проводится однократно перед первым рейсом, а послерейсовое медицинское освидетельствование однократно после завершения последнего рейса.

Медицинский работник незамедлительно информирует перевозчика о случаях отказа водителем от осмотра, об отстранении водителя от управления транспортными средствами при выявлении заболеваний, травм, признаков употребления психоактивного вещества.

При подтверждении употребления водителем алкоголя и других психоактивных, в том числе наркотических веществ, работодатель по данному вопросу направляет сообщение в территориальное подразделение КАП для применения административных мер к данному водителю.

Перевозчик, обеспечивающий перевозку организованных групп детей, организовывает работу водителей с учетом следующих условий:

по маршрутам продолжительностью до 12 часов с одним водителем, свыше 12 часов с двумя водителями;

по маршрутам продолжительностью более 16 часов с учетом обеспечения условий для полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах) водителей и пассажиров не менее 8 часов.

В Правила перевозок грузов автомобильным транспортом добавлена норма, согласно которой:

Ввоз на территорию Республики Казахстан подконтрольных государственному контролю и надзору продукции агропромышленного комплекса, за исключением товаров перевозимых россыпью, навалом и мешках, осуществляется c обеспечением технологического прохода для отбора проб при проведении государственного контроля и надзора в соответствии с приказом министра сельского хозяйства РК от 18 апреля 2019 года № 158 "О некоторых вопросах осуществления государственного контроля и надзора на приграничной территории Республики Казахстан с Кыргызской Республикой и Российской Федерацией".

Кроме того, говорится, что длинномерные металлоизделия, выступающие по ширине и длине за габариты кузова, но не превышающие допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам РК, обозначаются спереди и сзади опознавательными знаками в соответствии с приказом МВД РК от 30 июня 2023 года № 534 "Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам".

Приказ вводится в действие с 17 ноября 2024 года.