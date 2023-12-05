Перечень товаров ежедневной и еженедельной потребности по госзакупкам планируют расширить

Министерство финансов разработало проект поправок в Перечень товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень планируют включить уборку общественных модульных туалетов, остановочных комплексов.

Поскольку общественные туалеты и остановочные комплексы являются социально значимыми, ежедневно ведется работа по их содержанию, ремонту и оплате электроэнергии. В связи с этим существует необходимость бесперебойного текущего их содержания.

Далее планируется уточнить подпункт 9 пунта 26 перечня "отлов бродячих животных", включив в него дополнительно временное содержание безнадзорных и бродячих животных, отлов и уничтожение бродячих животных, идентификацию безнадзорных и бродячих животных, вакцинацию и стерилизацию бродячих животных.

Данная норма будет приведена в соответствие со статьей 25 закона "Об ответственном обращении с животными", в которой указано, что регулирование численности бродячих животных представляет собой комплекс мер, который включает себя отлов, временное содержание и умерщвление животных, стерилизацию, вакцинацию и другое.

Кроме того, в Перечень будет включен ряд услуг, связанных с деятельностью аэропортов. Так, в обосновании к проекту говорится:

"В связи с интенсивным ростом авиаперевозок возрастает значение и усложняются функции воздушной гавани. В свою очередь аэропорт работает над внедрением передовых информационных технологий, усиливаются требования безопасности и защиты авиапассажиров, улучшает сервис, развивает инфраструктуру. Учитывая, что аэропорт является стратегическим объектом с круглосуточным режимом работы для обеспечения деятельности требуется на постоянной основе по своей специфике определенные товары, работы и услуги."

В целях недопущения срыва безостановочных производственных процессов связанных с обслуживанием пассажиров, багажа и грузов разработчики предлагают дополнить Перечень следующими услугами по техническому обслуживанию:

Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования.

Услуги по техническому обслуживанию автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации и аналогичного оборудования.

Услуги по техническому обслуживанию дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий.

Последний блок дополнений в Перечень связан с электроснабжением.

Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции", внесены поправки в закон "О государственных закупках" в части исключения из перечня оснований закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора услуг по энергоснабжению и электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. Данная поправка вводится в действие с 1 января 2024 года.

Таким образом, с 1 января 2024 года электрическая энергия и услуги по энергоснабжению будут приобретаться конкурентными способами государственных закупок.

В связи с этим, в целях бесперебойного обеспечения электрической энергией на период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу договора, перечень необходимо дополнить услугами энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии:

Услуги по техническому обслуживанию энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования, и систем.

Услуги по техническому обслуживанию газоаналитического оборудования.

Услуги по техническому обслуживанию систем водоочистки/водообработки/водозаборного и аналогичного оборудования.

Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования.

Услуги энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2023 года.