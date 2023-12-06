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Казахстан и Катар договорились о взаимном поощрении и защите инвестиций

Казахстана и Катар договорились о взаимном поощрении и защите инвестиций Фото: пресс-служба МО РК
Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты 6 декабря 2023 года ратифицировали cоглашение между правительствами Казахстана и Катара о взаимном поощрении и защите инвестиций. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представила документ и.о. министра иностранных дел Назира Нурбаева. Она отметила, что соглашение между правительством Казахстана и правительством Катара о взаимном поощрении и защите инвестиций совершено в Астане 12 октября 2022 года.

"Целью соглашения является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран. Согласно статьи 3 соглашения правительство Республики Казахстан и правительство государства Катар поощряют и создают благоприятные условия для инвесторов другой договаривающейся стороны в соответствии со своим национальным законодательством", – отметила она.

Отмечается, что инвестиции, осуществленные инвесторами любой из сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой стороны.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что в соответствии со статьей 4 соглашения каждая сторона на территории своего государства предоставляет инвестициям и инвесторам государства другой стороны режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах инвестициям и инвесторам любого третьего государства, а также своим собственным инвесторам и их инвестициям.

Также каждая договаривающаяся сторона оставляет за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные сектора экономики и (или) связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.

30 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Париже пообещал руководителям крупных французских компаний оказать всестороннюю поддержку в ведении бизнеса в нашей стране. При этом он подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление свободной и конкурентной рыночной экономики.

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