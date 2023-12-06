Казахстан и Сингапур договорились о взаимном поощрении и защите инвестиций

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 6 декабря 2023 года ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Сингапура о поощрении и взаимной защите инвестиций. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представила документ и. о. министра иностранных дел Назира Нурбаева. Она отметила, что соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций подписано 21 ноября 2018 года.

"Целью соглашения является создание благоприятных условий для более тесного двустороннего экономического сотрудничества, а также стимулирование предпринимательских инициатив и увеличение благосостояния обоих государств", – отметила она.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что, в соответствии с соглашением, каждая сторона:

поощряет и создает благоприятные условия для инвесторов государства другой стороны для осуществления инвестиций на своей территории в соответствии со своим национальным законодательством и общей экономической политикой;

предоставляет инвестициям инвесторов государства другой стороны справедливый и равноправный режим, полную защиту и безопасность в соответствии с обычным международным правом.

Для этих целей соглашением определяются национальный режим и режим наибольшего благоприятствования для инвесторов обоих государств, оговариваются условия компенсации за убытки и осуществления переводов, ограничения для защиты платежного баланса и суброгации.

Также соглашением предусмотрено, что стороны не будут национализировать, экспроприировать инвестиции инвесторов и оговаривают условия в случае наступления таких случаев.

Соглашением предусматривается урегулирование споров между стороной и инвестором государства другой стороны, а также споров между сторонами.

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