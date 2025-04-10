Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота

Министр сельского хозяйства и и. о. министра финансов РК утвердили совместный приказ от 7 апреля 2025 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.

Совместный приказ введен в действие с 9 апреля.

В Министерстве сельского хозяйства напомнили, что с 14 сентября 2024 года по 14 марта 2025 года действовал запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС сроком на 6 месяцев.

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой деятельности и участия в международных экономических организациях (МВК) от 12 марта 2025 года одобрено продление запрета еще на полгода.