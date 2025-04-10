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Право

Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 08:47 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства и и. о. министра финансов РК утвердили совместный приказ от 7 апреля 2025 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.
"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.

Совместный приказ введен в действие с 9 апреля.

В Министерстве сельского хозяйства напомнили, что с 14 сентября 2024 года по 14 марта 2025 года действовал запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС сроком на 6 месяцев.

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой деятельности и участия в международных экономических организациях (МВК) от 12 марта 2025 года одобрено продление запрета еще на полгода.

Временный запрет введен в целях исключения массового вывоза, а также обеспечения стабильности роста поголовья сельскохозяйственных животных, пояснили в ведомстве.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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