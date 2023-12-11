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Законодательство РК

Сколько будет стоить регистрация компании в Казахстане

Цены на услуги по госрегистрации коммерческих юридических лиц планируют утвердить в РК Фото: pexels
Министерство цифрового развития подготовило проект приказа об утверждении цен на услуги по государственной регистрации коммерческих юридических лиц и учетной регистрации их филиалов и представительств, реализуемые Государственной корпорацией "Правительство для граждан, сообщает Zakon.kz.

Разработчики предлагают установить следующую стоимость государственной регистрации коммерческих организаций, филиалов и представительств:

Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств:

  • Для субъектов малого, среднего бизнеса –бесплатно;
  • Для субъектов крупного бизнеса, а также регистрация филиалов и представительств – 9 885,38 тенге (при регистрации через фронт-офис Госкорпорации), 9 699,17 тенге (при регистрации через Портал электронного правительства (ПЭП).

Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств:

Платно для всех субъектов. Стоимость составит 10 009,51 тенге (при регистрации через фронт-офис Госкорпорации), 9 823,31тенге (при регистрации через ПЭП).

Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиалов и представительств:

  • Для субъектов малого, среднего бизнеса –бесплатно;
  • Для субъектов крупного бизнеса, а также снятие с учетной регистрации филиалов и представительств – 9 736,41 тенге (при регистрации через фронт-офис Госкорпорации), 9 637,10 тенге (при регистрации через Портал электронного правительства (ПЭП).

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 декабря 2023 года.

В настоящее время ставки сбора за госрегистрацию/перерегистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, за исключением коммерческих организаций установлены Налоговым кодексом. При этом, согласно разъяснению, данному МЦРИАП, стоимость регистрации коммерческих юридических лиц приравнена к регистрационным сборам, взимаемым при государственной регистрации (перерегистрации), юридических лиц, не являющихся коммерческими организациями и составляет 6,5 МРП (22 425 тенге в 2023 году).

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