Сколько будет стоить регистрация компании в Казахстане
Разработчики предлагают установить следующую стоимость государственной регистрации коммерческих организаций, филиалов и представительств:
Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств:
- Для субъектов малого, среднего бизнеса –бесплатно;
- Для субъектов крупного бизнеса, а также регистрация филиалов и представительств – 9 885,38 тенге (при регистрации через фронт-офис Госкорпорации), 9 699,17 тенге (при регистрации через Портал электронного правительства (ПЭП).
Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств:
Платно для всех субъектов. Стоимость составит 10 009,51 тенге (при регистрации через фронт-офис Госкорпорации), 9 823,31тенге (при регистрации через ПЭП).
Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиалов и представительств:
- Для субъектов малого, среднего бизнеса –бесплатно;
- Для субъектов крупного бизнеса, а также снятие с учетной регистрации филиалов и представительств – 9 736,41 тенге (при регистрации через фронт-офис Госкорпорации), 9 637,10 тенге (при регистрации через Портал электронного правительства (ПЭП).
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 декабря 2023 года.
В настоящее время ставки сбора за госрегистрацию/перерегистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, за исключением коммерческих организаций установлены Налоговым кодексом. При этом, согласно разъяснению, данному МЦРИАП, стоимость регистрации коммерческих юридических лиц приравнена к регистрационным сборам, взимаемым при государственной регистрации (перерегистрации), юридических лиц, не являющихся коммерческими организациями и составляет 6,5 МРП (22 425 тенге в 2023 году).