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В Казахстане утвердили цены на регистрацию и перерегистрацию юрлиц

В Казахстане утвердили цены на регистрацию и перерегистрацию юрлиц Фото: gov4c.kz
МЦРИАП приказом от 16 января 2024 года утвердило цены на услуги НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в сфере государственной регистрации юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и учетной регистрации их филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств:

Регистрация:

  • Малый, средний бизнес – бесплатно.
  • Крупный бинес: учетная регистрация филиалов и представительств – 9 885,38 тенге за один документ при оформлении через фронт-офис и 9 699,17 тенге – через портал (без НДС).

Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств:

  • Платно для всех субъектов – 10 009,51 тенге за один документ через фронт-офис и 9 823,31 тенге – через портал. 

Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиалов и представительств:

  • Малый, средний бизнес – бесплатно
  • Крупный бизнес – 9 736,41 тенге за один документ через фронт-офис и 9 637,10 тенге – через портал. 

Приказ вводится в действие с 19 января 2024 года.

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Лариса Черненко
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