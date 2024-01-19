В Казахстане утвердили цены на регистрацию и перерегистрацию юрлиц
Фото: gov4c.kz
МЦРИАП приказом от 16 января 2024 года утвердило цены на услуги НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в сфере государственной регистрации юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и учетной регистрации их филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.
Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств:
Регистрация:
- Малый, средний бизнес – бесплатно.
- Крупный бинес: учетная регистрация филиалов и представительств – 9 885,38 тенге за один документ при оформлении через фронт-офис и 9 699,17 тенге – через портал (без НДС).
Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств:
- Платно для всех субъектов – 10 009,51 тенге за один документ через фронт-офис и 9 823,31 тенге – через портал.
Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиалов и представительств:
- Малый, средний бизнес – бесплатно
- Крупный бизнес – 9 736,41 тенге за один документ через фронт-офис и 9 637,10 тенге – через портал.
Приказ вводится в действие с 19 января 2024 года.
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