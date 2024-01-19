В Казахстане утвердили цены на регистрацию и перерегистрацию юрлиц

Фото: gov4c.kz

МЦРИАП приказом от 16 января 2024 года утвердило цены на услуги НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в сфере государственной регистрации юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и учетной регистрации их филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств: Регистрация: Малый, средний бизнес – бесплатно.

Крупный бинес: учетная регистрация филиалов и представительств – 9 885,38 тенге за один документ при оформлении через фронт-офис и 9 699,17 тенге – через портал (без НДС). Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств: Платно для всех субъектов – 10 009,51 тенге за один документ через фронт-офис и 9 823,31 тенге – через портал. Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиалов и представительств: Малый, средний бизнес – бесплатно

Крупный бизнес – 9 736,41 тенге за один документ через фронт-офис и 9 637,10 тенге – через портал. Приказ вводится в действие с 19 января 2024 года. Читайте также Министр обороны обратился к Парламенту Казахстана от имени Токаева Незаконно признал банкротами ТОО: судье вынесли приговор в Алматинской области В Казахстане запустят пилот по оказанию композитной услуги по прекращению деятельности юрлица

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