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Законодательство РК

В Алматы могут появиться места для нестационарных торговых объектов

В Алматы могут появиться места для нестационарных торговых объектов Фото: Zakon.kz
В Алматы рассматривают места размещения для нестационарных торговых объектов, сообщает Zakon.kz.

Управлением предпринимательства и инвестиций города в соответствии с подпунктом 4-4) пункта 1 статьи 27 закона "О местном государственном управлении и самоуправлении" согласно "Правилам внутренней торговли" разработан проект постановления акимата  "Об определении и утверждении мест размещения нестационарных торговых объектов на территории города Алматы".

Проектом для утверждения определены 142 места для размещения 157 нестационарных торговых объектов (НТО).

"Принятые меры позволят сократить долю стихийной торговли, снизить социальное напряжение среди жителей, направляющих обращения в МИО в связи с незаконно расположенными объектами торговли", – рассказали в акимате. 

В Управлении также предупреждают, что торговля вне мест, установленных местными исполнительными органами, влечет за собой административную ответственность по ст. 204 КоАП РК.

Постановлением акимата Алматы в январе 2023 года впервые были утверждены "Правила установки нестационарных торговых объектов на территории города Алматы и в пригородной зоне". Правилами установлены требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта. Так, эскизный проект нестационарного торгового объекта должен быть разработан с сохранением архитектурно-художественного облика местности, эстетических характеристик. Тип используемого оборудования, его форма, параметры (размеры), пропорции, масштаб должны соответствовать колористическому решению фасадов и стилистике объекта, а также архитектурно-градостроительному решению окружающей застройки. При наличии технологической возможности субъекту предпринимательства необходимо подключиться к инженерным сетям.

Дополнительно в 2022 году Управлением было выявлено более 500 незаконно установленных НТО, на сегодня из них демонтировано 382.

Незаконные объекты были расположены на тротуарах и обочинах дорог без соблюдения правил благоустройства, с нарушением градостроительных, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм.

Ранее стало известно, что в Алмалинском районе Алматы заработали платные парковки.

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