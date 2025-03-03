В Алматы снесли 290 торговых объектов

В Алматы выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы Управления предпринимательства и инвестиций.

С 4 февраля 2025 года специалисты приступили к ликвидации объектов уличной торговли.

Так, по последним данным, демонтировано 290 НТО, расположенных на землях государственного фонда. Работы по демонтажу оставшихся 210 НТО будут завершены до 15 марта 2025 года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также отмечено, что коммунальные службы продолжают отключать незаконно подключенные инженерные сети данных объектов.

Дополнительно демонтированы 222 развлекательных аппарата (силомеры).

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, в городе зафиксированы 32 капитальных строения, прочно закрепленные на земельных участках. Рабочей группой инициированы направления исков в суд для организации дальнейшего принудительного демонтажа.

27 февраля сообщалось, что в Алматы сносят очередной незаконный объект по 3-й улице, участок 12, в Медеуском районе. В ходе проверки было выявлено, что на строительство отсутствует пакет разрешительных документов.