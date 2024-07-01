Разработан план перехода Казахстана к зеленой экономике до 2030 года

МЭПР разработал план мероприятий по реализации Концепции по переходу РК к зеленой экономике на 2024-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Изменения и дополнения в Концепцию по переходу РК к зеленой экономике на 2024-2030 годы были внесены 10 июня 2024 года.

Концепция и план мероприятий обеспечивают декомпозиции 16 целей устойчивого развития ООН и определяют меры по достижению 21 индикатора в девяти секторах экономики, в частности:

По направлению "Управление отходами" определены амбициозные и в то же время реализуемые индикаторы, с учетом текущей ситуации в регионах.



Проектом предлагаются новые индикаторы и мероприятия по направлению "Снижение загрязнения воздуха", соответствующие требованиям системы государственного планирования, целям устойчивого развития и нормативам ВОЗ.



По направлению "Сохранение и эффективное управление экосистемами" предлагаются меры для достижения индикатора "Доля важных для биоразнообразия охраняемых природных участков, в процентах от площади территории Казахстана", которая к 2050 году будет доведена с 10,5 до 17,5% от общей площади страны.



предлагаются меры для достижения индикатора "Доля важных для биоразнообразия охраняемых природных участков, в процентах от площади территории Казахстана", которая к 2050 году будет доведена с 10,5 до 17,5% от общей площади страны. По направлению "Устойчивое сельское хозяйство" предлагается увеличить почти в 2,5 раза площадь сельскохозяйственных земель, сертифицированных для производства органической продукции, повышать производительность труда в три раза каждые 10 лет, а урожайность пшеницы довести до 25 ц/га к 2050 году.



предлагается увеличить почти в 2,5 раза площадь сельскохозяйственных земель, сертифицированных для производства органической продукции, повышать производительность труда в три раза каждые 10 лет, а урожайность пшеницы довести до 25 ц/га к 2050 году. В области развития сектора электроэнергетики с учетом цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году проектом предложены ключевые индикаторы "Увеличение доли ВИЭ" и "Переход от угольной электро-генерации или обязательное улавливание и хранения углерода".



учетом цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году проектом предложены ключевые индикаторы "Увеличение доли ВИЭ" и "Переход от угольной электро-генерации или обязательное улавливание и хранения углерода". По направлению "Устойчивое использование водных ресурсов" определены индикаторы по увеличению водоемов с хорошим качеством воды, увеличению доли внедрения водосберегающих технологий, очистке антропогенных вод до 100% к 2050 году.

определены индикаторы по увеличению водоемов с хорошим качеством воды, увеличению доли внедрения водосберегающих технологий, очистке антропогенных вод до 100% к 2050 году. По направлению "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" в целях обеспечения выполнения задачи по улучшению позиции Казахстана в мировом рейтинге по энергоемкости экономики предлагается внедрить показатель по снижению энергоемкости ВВП от уровня 2021 года на 35% к 2050 году.



Для повышения экологической культуры и ответственности бизнеса предлагаются индикаторы по раскрытию экологической информации в рамках ESG и поэтапному расширению участия представителей общественности в управлении водными ресурсами.



Проектом также предложены меры по достижению индикаторов зеленого финансирования в части увеличения доли зеленых кредитов и зеленых облигаций.

В частности, план предусматривает:

Реализацию соглашений по охране качества воды, а также о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов РК с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном.

Государственный мониторинг качества воды водных объектов РК.

Проведение государственного экологического мониторинга (pH) морской воды Каспийского моря.

Мероприятия, направленные на эффективное использование воды, капельное орошение, использование теплиц.

Снижение потребления воды на действующих предприятиях за счет повышения эффективности водоиспользования (ведет к экономии воды на единицу натурального продукта) и водосбережения в энергетической, добывающей и металлургической отраслях.

Ужесточение нормативов забора природной воды и очистки сточных вод для промышленных предприятий.

Внедрение предприятиями повторного использования сточных вод и оборотного водоснабжения.

На законодательном уровне определение порядка повторного использования очищенных сточных вод и т. д.

Как ожидается, реализация плана позволит повысить долю водоемов с хорошим качеством поверхностных вод до 70% в 2025 году (в 2021 году доля составила 30%).

Площадь орошаемых земель, на которых внедряются водосберегающие технологии, вырастет до 2300 тыс. га в 2050 году (2022 год – 279 тыс. га).

Очистка антропогенных сточных вод к 2025 году составит 100% (2018 год – 28,55%).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июля.



