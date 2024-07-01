Разработан план перехода Казахстана к зеленой экономике до 2030 года
Изменения и дополнения в Концепцию по переходу РК к зеленой экономике на 2024-2030 годы были внесены 10 июня 2024 года.
Концепция и план мероприятий обеспечивают декомпозиции 16 целей устойчивого развития ООН и определяют меры по достижению 21 индикатора в девяти секторах экономики, в частности:
- По направлению "Управление отходами" определены амбициозные и в то же время реализуемые индикаторы, с учетом текущей ситуации в регионах.
Проектом предлагаются новые индикаторы и мероприятия по направлению "Снижение загрязнения воздуха", соответствующие требованиям системы государственного планирования, целям устойчивого развития и нормативам ВОЗ.
- По направлению "Сохранение и эффективное управление экосистемами" предлагаются меры для достижения индикатора "Доля важных для биоразнообразия охраняемых природных участков, в процентах от площади территории Казахстана", которая к 2050 году будет доведена с 10,5 до 17,5% от общей площади страны.
- По направлению "Устойчивое сельское хозяйство" предлагается увеличить почти в 2,5 раза площадь сельскохозяйственных земель, сертифицированных для производства органической продукции, повышать производительность труда в три раза каждые 10 лет, а урожайность пшеницы довести до 25 ц/га к 2050 году.
- В области развития сектора электроэнергетики с учетом цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году проектом предложены ключевые индикаторы "Увеличение доли ВИЭ" и "Переход от угольной электро-генерации или обязательное улавливание и хранения углерода".
- По направлению "Устойчивое использование водных ресурсов" определены индикаторы по увеличению водоемов с хорошим качеством воды, увеличению доли внедрения водосберегающих технологий, очистке антропогенных вод до 100% к 2050 году.
- По направлению "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" в целях обеспечения выполнения задачи по улучшению позиции Казахстана в мировом рейтинге по энергоемкости экономики предлагается внедрить показатель по снижению энергоемкости ВВП от уровня 2021 года на 35% к 2050 году.
Для повышения экологической культуры и ответственности бизнеса предлагаются индикаторы по раскрытию экологической информации в рамках ESG и поэтапному расширению участия представителей общественности в управлении водными ресурсами.
Проектом также предложены меры по достижению индикаторов зеленого финансирования в части увеличения доли зеленых кредитов и зеленых облигаций.
В частности, план предусматривает:
- Реализацию соглашений по охране качества воды, а также о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов РК с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном.
- Государственный мониторинг качества воды водных объектов РК.
- Проведение государственного экологического мониторинга (pH) морской воды Каспийского моря.
- Мероприятия, направленные на эффективное использование воды, капельное орошение, использование теплиц.
- Снижение потребления воды на действующих предприятиях за счет повышения эффективности водоиспользования (ведет к экономии воды на единицу натурального продукта) и водосбережения в энергетической, добывающей и металлургической отраслях.
- Ужесточение нормативов забора природной воды и очистки сточных вод для промышленных предприятий.
- Внедрение предприятиями повторного использования сточных вод и оборотного водоснабжения.
- На законодательном уровне определение порядка повторного использования очищенных сточных вод и т. д.
Как ожидается, реализация плана позволит повысить долю водоемов с хорошим качеством поверхностных вод до 70% в 2025 году (в 2021 году доля составила 30%).
Площадь орошаемых земель, на которых внедряются водосберегающие технологии, вырастет до 2300 тыс. га в 2050 году (2022 год – 279 тыс. га).
Очистка антропогенных сточных вод к 2025 году составит 100% (2018 год – 28,55%).
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июля.