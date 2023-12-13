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Как в Казахстане планируют развивать дачные и садоводческие хозяйства

Как в Казахстане планируют развивать дачи и садоводческие хозяйства Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства разработало Дорожную карту по развитию дачных и садоводческих хозяйств в Республике Казахстан на 2024 – 2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Дорожная карта предусматривает проведение следующих мероприятий:

  1. Создание рабочих групп в каждой области с участием представителей государственных органов и общественных объединений, а также гражданских активистов и жителей дачных массивов для определения насущных проблем дачных массивов и выработки предложений по их решению.
  2. Проведение ревизии дачных и садоводческих земельных участков на предмет их отражения в информационной системе "Единый государственный кадастр недвижимости" с указанием их границы.
  3. Определение потребности дачных массивов в объектах инфраструктуры (дороги, электричество, питьевая и поливная вода).
  4. Рассмотрение возможности создания центров при акиматах по оперативному рассмотрению и решению проблемных вопросов жителей дачных массивов.
  5. Рассмотрение возможности выделения бюджетных средств на проведение инженерной инфраструктуры в дачных массивах (внутренняя дорога дачных массивов, проведение линии электропередач, прокладка труб для полива и т.д.).
  6. Рассмотрение вопроса внесения поправок в действующее законодательство в части упрощенного перевода статуса дачных массивов в жилые массивы.
  7. Определение наиболее криминогенные участки дачных массивов на основе анализа, проведенного по совершению уголовных преступлений с последующим принятием соответствующих мер охраны общественного порядка.
  8. Применение сниженного тарифа на электроэнергию для жителей дачных массивов (тарифы на физическое лицо).
  9. Организация регулярного сообщения общественного транспорта между дачными массивами и близлежащих населенных пунктов (город, районный центр).
  10. Выделение отдельных торговых рядов или мест в коммунальных рынках для реализации субъектами дачных, садоводческих и личных подсобных хозяйств произведенной продукции, в том числе используя возможности СПК региона.

Как ожидается, реализация Дорожной карты позволит 100% охватить инвентаризацией дачные и садоводческие хозяйства и улучшить состоянии инфраструктуры дачных массивов.

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Дачи проблем: как живут казахстанцы в садоводческих кооперативах и как им помочь

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 декабря.


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