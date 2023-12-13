Как в Казахстане планируют развивать дачные и садоводческие хозяйства
Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства разработало Дорожную карту по развитию дачных и садоводческих хозяйств в Республике Казахстан на 2024 – 2026 годы, сообщает Zakon.kz.
Дорожная карта предусматривает проведение следующих мероприятий:
- Создание рабочих групп в каждой области с участием представителей государственных органов и общественных объединений, а также гражданских активистов и жителей дачных массивов для определения насущных проблем дачных массивов и выработки предложений по их решению.
- Проведение ревизии дачных и садоводческих земельных участков на предмет их отражения в информационной системе "Единый государственный кадастр недвижимости" с указанием их границы.
- Определение потребности дачных массивов в объектах инфраструктуры (дороги, электричество, питьевая и поливная вода).
- Рассмотрение возможности создания центров при акиматах по оперативному рассмотрению и решению проблемных вопросов жителей дачных массивов.
- Рассмотрение возможности выделения бюджетных средств на проведение инженерной инфраструктуры в дачных массивах (внутренняя дорога дачных массивов, проведение линии электропередач, прокладка труб для полива и т.д.).
- Рассмотрение вопроса внесения поправок в действующее законодательство в части упрощенного перевода статуса дачных массивов в жилые массивы.
- Определение наиболее криминогенные участки дачных массивов на основе анализа, проведенного по совершению уголовных преступлений с последующим принятием соответствующих мер охраны общественного порядка.
- Применение сниженного тарифа на электроэнергию для жителей дачных массивов (тарифы на физическое лицо).
- Организация регулярного сообщения общественного транспорта между дачными массивами и близлежащих населенных пунктов (город, районный центр).
- Выделение отдельных торговых рядов или мест в коммунальных рынках для реализации субъектами дачных, садоводческих и личных подсобных хозяйств произведенной продукции, в том числе используя возможности СПК региона.
Как ожидается, реализация Дорожной карты позволит 100% охватить инвентаризацией дачные и садоводческие хозяйства и улучшить состоянии инфраструктуры дачных массивов.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 декабря.
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