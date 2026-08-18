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Право

У Министерства сельского хозяйства изменился ряд функций

Министерство сельского хозяйства РК, МСХ РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 16:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 14 августа 2026 года внесены поправки в Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

МСХ добавили несколько новых полномочий:

  • привлекает инвестиции, а также сопровождает инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;
  • утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям;
  • утверждает квалификационные требования к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований;
  • утверждает правила трудового распорядка на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих;
  • разрабатывает и утверждает правила выдачи ветеринарного паспорта пасеки и его форму;
  • обеспечивает своевременное принятие подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, а также устраняет противоречия и пробелы в них;
  • обеспечивает перевод государственной услуги в цифровой и проактивный форматы, включая применение автоматизированного подписания результата государственной услуги, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации.

Отдельные функции ведомства уточнены в целях приведения в соответствие с Цифровым кодексом:

  • разрабатывает и утверждает совместно с государственным органом, осуществляющим государственное регулирование и контроль деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного технического обследования недвижимого имущества, порядок ведения и использования цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости;
  • ведет государственный цифровой реестр разрешений и уведомлений в области племенного животноводства и вносит в него изменения и дополнения;
  • принимает меры по оптимизации и автоматизации процессов оказания государственных услуг в области агропромышленного комплекса в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • после внесения в реестр государственных услуг новой государственной услуги принимает меры по переводу ее оказания в цифровой формат в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • обеспечивает представление информации в уполномоченный орган в сфере цифровизации для проведения оценки качества оказания государственных услуг, оказываемых в электронной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством РК;
  • предоставляет доступ Госкорпорации "Правительство для граждан" к цифровым системам, содержащим необходимые для оказания государственных услуг в области агропромышленного комплекса сведения, если иное не предусмотрено законодательством РК;
  • обеспечивает соблюдение единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности;
  • соблюдает правила формирования, развития и мониторинга цифровой архитектуры государства, утверждаемые уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • создает и развивает цифровые объекты "цифрового правительства";
  • осуществляет наполнение, обеспечивает достоверность и актуальность цифровых ресурсов;
  • участвует в развитии "цифрового правительства";
  • обеспечивает доступ местным исполнительным органам в пределах их компетенции к цифровым системам, находящимся в ведении Министерства;
  • на архитектурном портале цифровых объектов государства размещает сведения о цифровых объектах и технической документации к ним, ведет их учет и актуализацию в соответствии с правилами формирования, развития и мониторинга цифровой архитектуры государства;
  • обеспечивает соблюдение базовых принципов киберкультуры, рекомендованных уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • предоставляет оператору "цифрового правительства" цифровые данные и цифровые записи, необходимые для информационного наполнения веб-портала "цифрового правительства";
  • определяет цифровые объекты, относящиеся к критически важным цифровым объектам, в пределах своей компетенции;
  • обеспечивает рабочими местами с доступом к цифровым объектам работников Национального координационного центра кибербезопасности, за исключением уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и специальных государственных органов;
  • предоставляет доступ оператору "цифрового правительства" к цифровым данным и цифровым записям для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению цифровыми данными, разрабатываемыми уполномоченным органом в сфере цифровизации совместно с уполномоченным органом в области государственной статистики, утверждаемыми правительством;
  • разрабатывает и совместно с уполномоченным органом по предпринимательству утверждает акты, касающиеся критериев оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора, проверочных листов, которые размещаются на объекте цифровой инфраструктуры "цифрового правительства";
  • разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации, утверждает нормативные правовые акты об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, в регулируемой сфере;
  • разрабатывает и согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации проекты нормативных правовых актов об определении органов, уполномоченных на выдачу разрешений второй категории, государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи разрешений второй категории;
  • разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации, утверждает формы заявлений для получения разрешений второй категории, формы разрешений второй категории;
  • разрабатывает и утверждает типовую форму путевки, а также порядок ее выдачи субъектами рыбного хозяйства.

Помимо этого, некоторые функции министерства исключены.

Постановление введено в действие с 14 августа,за исключением норм, которые вводятся в действие с 20 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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