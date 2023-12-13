В Казахстане установят ставки для определения размеров вреда при вырубке деревьев в городах
В частности, добавлен новый пункт, предусматривающий размер возмещения вреда за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, произрастающих в черте городов или населенных пунктов.
Так, за незаконную вырубку деревьев придется заплатить:
- Сосна – от 15 до 45 МРП (от 55 380 до 166 140 тенге), в зависимости от возраста дерева.
- Ели всех видов – от 15 до 45 МРП, в зависимости от возраста дерева.
- Лиственница – от 15 до 45 МРП, в зависимости от возраста дерева.
- Кедр – от 17 до 47 МРП.
- Можжевельник древовидный (арча) – от 14 до 44 МРП.
- Клен, вяз, липа – от 10 до 40 МРП (от 36 920 до 147 680 тенге).
- Береза – от 12 до 42 МРП (от 44 304 до 155 064 тенге).
- Осина, ива древовидная, тополь – от 10 до 40 МРП.
- Орех грецкий, фисташка – от 50 до 80 МРП (от 184 600 до 295 360 тенге).
- Абрикос, акация белая, алыча, боярышник, вишня, лох, рябина, слива, черемуха, шелковица, яблоня лесная – от 10 до 40 МРП.
- Можжевельник, кедровый стланик – от 12 до 42 МРП.
- Акация желтая, ивы кустарниковые, облепиха, прочие кустарники – от 9 до 39 МРП.
1 МРП в 2024 году составит 3692 тенге.
При этом указывается, что иски к физическим и юридическим лицам за причиненный вред, предусмотренный в данных базовых ставках, исчисляются и предъявляются государственными лесовладельцами либо территориальными органами уполномоченного органа в области лесного хозяйства.
Государственные лесовладельцы, территориальные органы уполномоченного органа в области лесного хозяйства и структурные подразделения местного исполнительного органа, осуществляющие функции в сфере регулирования вопросов содержания и защиты зеленых насаждений, ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют налоговым органам сведения по суммам, взысканным в бюджет за причиненный вред.
Иски к физическим и юридическим лицам за причиненный вред, предусмотренный в настоящих базовых ставках вне государственного лесного фонда, исчисляются и предъявляются структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере регулирования вопросов содержания и защиты зеленых насаждений.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 декабря.