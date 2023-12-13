В Казахстане установят ставки для определения размеров вреда при вырубке деревьев в городах

Минэкологии подготовило поправки в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлен новый пункт, предусматривающий размер возмещения вреда за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, произрастающих в черте городов или населенных пунктов.

Так, за незаконную вырубку деревьев придется заплатить:

Сосна – от 15 до 45 МРП (от 55 380 до 166 140 тенге), в зависимости от возраста дерева.

Ели всех видов – от 15 до 45 МРП, в зависимости от возраста дерева.

Лиственница – от 15 до 45 МРП, в зависимости от возраста дерева.

Кедр – от 17 до 47 МРП.

Можжевельник древовидный (арча) – от 14 до 44 МРП.

Клен, вяз, липа – от 10 до 40 МРП (от 36 920 до 147 680 тенге).



Береза – от 12 до 42 МРП (от 44 304 до 155 064 тенге).

Осина, ива древовидная, тополь – от 10 до 40 МРП.

Орех грецкий, фисташка – от 50 до 80 МРП (от 184 600 до 295 360 тенге).

Абрикос, акация белая, алыча, боярышник, вишня, лох, рябина, слива, черемуха, шелковица, яблоня лесная – от 10 до 40 МРП.

Можжевельник, кедровый стланик – от 12 до 42 МРП.

Акация желтая, ивы кустарниковые, облепиха, прочие кустарники – от 9 до 39 МРП.

1 МРП в 2024 году составит 3692 тенге.

При этом указывается, что иски к физическим и юридическим лицам за причиненный вред, предусмотренный в данных базовых ставках, исчисляются и предъявляются государственными лесовладельцами либо территориальными органами уполномоченного органа в области лесного хозяйства.

Государственные лесовладельцы, территориальные органы уполномоченного органа в области лесного хозяйства и структурные подразделения местного исполнительного органа, осуществляющие функции в сфере регулирования вопросов содержания и защиты зеленых насаждений, ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют налоговым органам сведения по суммам, взысканным в бюджет за причиненный вред.

Иски к физическим и юридическим лицам за причиненный вред, предусмотренный в настоящих базовых ставках вне государственного лесного фонда, исчисляются и предъявляются структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере регулирования вопросов содержания и защиты зеленых насаждений.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 декабря.