Чем занимается комиссия по защите госсекретов в госорганах и организациях

Председатель Комитета национальной безопасности приказом от 7 декабря 2023 года утвердил Типовое положение о постоянно действующей комиссии по защите государственных секретов государственных органов и организаций Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Типовое положение разработано в соответствии с Правилами организации, функционирования и ликвидации подразделений по защите государственных секретов, утвержденных постановлением Правительства от 25 мая 2022 года (документ засекречен).

На основе принятого Типового положения в государственных органах и организациях, с учетом их структуры, деятельности, объемов проводимых секретных работ, разрабатывают ведомственные положения о постоянно действующей комиссии по защите государственных секретов.

При этом под организациями понимают юридические лица, выполняющие работы с использованием сведений, составляющими государственные секреты.

Постоянно действующая комиссия по защите государственных секретов государственного органа и организации является коллегиальным консультативным органом при первом руководителе государственного органа, создается для выработки рекомендаций по вопросам защиты государственных секретов, противодействия техническим разведкам, рассекречивания, предотвращения фактов разглашений сведений, составляющих государственные секреты, или утрат их носителей.

Комиссия подотчетна руководителю государственного органа и организации.

При малом объеме секретных работ постоянно действующая комиссию можно не создавать. В таких случаях приказом руководителя для решения и выработки рекомендаций по конкретному вопросу создается комиссия из специалистов основных направлений деятельности государственного органа и организации, с участием руководителя подразделения по защите государственных секретов либо уполномоченного лица по защите государственных секретов.

Основная задача постоянно действующей комиссии – содействие по обеспечению защиты государственных секретов в ходе производственной, производственно-технической, научно-исследовательской, опытно-конструкторской и иной деятельности государственного органа и организации.

Постоянно действующая комиссия вырабатывает практические рекомендации и предложения по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты (НПА) в области защиты госсекретов;

подготовка ведомственных документов и НПА в области защиты госсекретов, режима секретности проводимых работ, противодействия техническим разведкам;

определение и изменение степени секретности сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях;

рассекречивание сведений, составляющих госсекреты, и их носителей;

определение размеров ущерба, который нанесен или может быть нанесен национальной безопасности РК или интересам госорганов и организаций вследствие разглашения или утраты сведений, составляющих госсекреты;

проведение легендирования, маскировки и зашифровки особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов и выполняемых ими работ, а также оценка и вынесение заключения относительно обоснованности, достаточности и ожидаемой эффективности легенд прикрытия и мероприятий по их внедрению и подкреплению, легендированию специалистов, выезжающих в загранкомандировки;

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных работ по созданию и модернизации секретных изделий;

внедрение важных открытий, изобретений и рационализаторских предложений, содержащих госсекреты, создание принципиально новых изделий и технологий, усовершенствование существующего вооружения и военной техники;

все виды и этапы испытаний секретных изделий;

выбор и отвод земельных участков под строительство особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов с учетом требований по их маскировке и зашифровке;

проектирование особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, их строительство, реконструкция, монтаж оборудования;

обеспечение защиты информации, отнесенной к госсекретам, новейшим достижениям в области науки и техники, в т.ч. открытиям, изобретениям и научно-техническим решениям, которые имеют принципиальное значение и определяют качественно новый уровень возможностей вооружения и военной техники;

проведение мероприятий, связанных с организацией или усилением пропускного режима;

подготовка, выпуск и отправка секретных документов, изделий и технической документации на них, предназначенных для передачи за границу и в организации с иностранным участием;

необходимость и целесообразность отнесения организаций к категории особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов.

Результаты работы постоянно действующей комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывает председатель или при его отсутствии заместитель председателя и секретарь постоянно действующей комиссии.

Кроме того, Комиссия рассматривает вопросы по:

оценке возможных каналов утечки секретных сведений;

определению степени секретности разглашенных сведений, а также содержащихся в утраченных документах и изделиях;

определению размеров ущерба, который нанесен или может быть нанесен национальной безопасности РК или интересам госорганов и организаций, вследствие разглашения сведений, составляющих госсекреты, утраты их носителей и изделий;

рассекречиванию сведений, составляющих госсекреты, их носителей и изделий;

необходимости и целесообразности продления сроков засекречивания сведений, составляющих госсекреты.

В этом случае результаты работы постоянно действующей комиссии оформляются заключением.

Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Для более детального изучения вопросов допускается привлечение специалистов заинтересованных госорганов, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к госсекретам.

Состав постоянно действующей комиссии формируется не менее чем из 3 человек на уровне должностей (руководители основных направлений деятельности и подразделения по защите государственных секретов) и утверждается приказом руководителя.

Комиссию возглавляет председатель, назначаемый из числа заместителей руководителя госоргана и организации либо должностное лицо, на которое приказом руководителя делегированы полномочия по организации защиты госсекретов.

Заместитель председателя назначается из числа членов постоянно действующей комиссии, на которого при временном отсутствии председателя возлагаются его обязанности и права.

Для организационного обеспечения деятельности постоянно действующей комиссии из числа работников подразделения по защите государственных секретов приказом руководителя государственного органа и организации назначается секретарь, который не является членом Комиссии.

Приказ вводится в действие 25 декабря 2023 года.