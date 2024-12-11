Новый вид судебной экспертизы начнут проводить в Казахстане

Министр юстиции приказом от 5 декабря 2024 года внес изменения и дополнения в Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен новый параграф, который определяет порядок проведения судебно-экспертного исследования обозначений средств индивидуализации.

Предметом судебно-экспертного исследования средств индивидуализации являются фактические данные, устанавливаемые на основе специальных научных знаний при решении задач, связанных с определением наличия либо отсутствия тождества или сходства до степени смешения визуальных обозначений, являющихся средствами индивидуализации, а также заявленных на регистрацию либо используемых.

Что может быть объектом судебно-экспертного исследования средств индивидуализации:

визуальные обозначения, являющиеся товарными знаками, географическими указаниями, наименованиями мест происхождения товаров, а также заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков либо используемые без регистрации, представленные на материальных носителях (под визуальным обозначением в данном случае подразумевается обозначение, которое может быть однозначно представлено в визуальной форме);

для зарегистрированных товарных знаков – охранные документы РК на товарные знаки (свидетельства РК на товарные знаки);

в случае охраны товарного знака по процедуре Международной регистрации, необходимы копии сертификата Всемирной организации интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и выписки из MadridMonitor-а, подтверждающие предоставление охраны на территории РК, переведенные на казахский и/или русский язык;

материалы дела, содержащие информацию о факторах, формирующих характеристики вышеуказанных обозначений;

иные материалы дела, относящиеся к предмету экспертизы.

Задачей судебно-экспертного исследования средств индивидуализации является установление наличия либо отсутствия тождества или сходства до степени смешения визуальных обозначений, являющихся средствами индивидуализации, заявленных на регистрацию либо используемых без регистрации.

В рамках исследования решаются следующие вопросы:

имеется ли тождество (сходство до степени смешения) обозначения (конкретизировать) с товарным знаком (конкретизировать), зарегистрированным в Республике Казахстан и охраняемым в силу международных договоров;

имеется ли тождество (сходство до степени смешения) обозначения (конкретизировать) с обозначением товара, услуги (конкретизировать), признанным в установленном порядке общеизвестным в РК;

имеется ли тождество (сходство до степени смешения) обозначения (конкретизировать) с обозначением (конкретизировать), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака;

имеется ли тождество (сходство до степени смешения) обозначения (конкретизировать) с географическим указанием, наименованием места происхождения товаров (конкретизировать), охраняемым в РК;

имеется ли тождество (сходство до степени смешения) обозначения (конкретизировать) с обозначением (конкретизировать), используемым без регистрации;

является ли доминирующим компонент (конкретизировать) обозначения.

Перед судебным экспертом могут быть поставлены вопросы, относящиеся только к установлению тождества (сходстве до степени смешения) вышеуказанных обозначений и иные вопросы, имеющие значения для дела и относящиеся к компетенции эксперта.

При этом говорится, что на разрешение судебной экспертизы не могут быть поставлены вопросы, относящиеся к сфере охраны либо защиты средств индивидуализации, имеющие правовой либо справочный характер.

Какие основные требования предъявляются к обозначениям, предоставляемым в качестве объектов исследования:

Общие требования:

подлежащие исследованию обозначения представляются только в том виде, в котором они заявлены или охраняются;

изображения обозначений должны быть четкими, контрастными, пригодным для репродуцирования средствами копировальной техники;

материальные носители обозначений и особые виды обозначений могут представляться в полную величину, если они не превышают размеров 20х20 сантиметров. В случае превышения указанных размеров изображение представляется в уменьшенном виде.

Специальные требования, определяемые видами обозначений:

для исследования объемных обозначений, кроме изображения общего вида этого обозначения (схематическое, фотографическое или выполненное в графическом редакторе с использованием средств компьютерной техники), представляются изображения различных видов объемного обозначения в ракурсах, обеспечивающих полноту представления о заявляемом обозначении и (или) его словесное описание. Дополнительно представляются изображения (в том же виде, что и общий вид этого обозначения) всех необходимых проекций заявляемого обозначения, характеризующих обозначение как объемное и дающих исчерпывающее представление о разных видах этого обозначения;

для исследования голографических обозначений прилагается несколько изображений, отчетливо раскрывающих голографический эффект в целом обозначения (наблюдаемые отражения изображений, изменения яркости и контраста) с различных направлений, в частности, перпендикулярно и под углом выше и ниже перпендикулярного направления. Если в голографическом обозначении изображение объектов меняется, то представляется изображение каждого объекта;

для исследования движущихся обозначений главным условием их представления является точное отражение этапов движения их элементов. Представление движущегося обозначения должно содержать графическое представление движения. Такие обозначения представляются в формате видеозаписи на цифровом носителе информации и (или) распечатанного покадрового воспроизведения этого обозначения. При этом видеозапись должна давать исчерпывающее и ясное представление о количестве, характере, интенсивности и последовательности изменений изображения. Покадровые изображения должны отражать точное количество изменяющихся изображений и последовательность их воспроизведения. Дополнительно прилагается текстовое описание обозначения. Оно не должно быть единственным способом представления обозначения, а может быть лишь дополнением к серии изображений или записи. Текстовое сопровождение может содержать в себе описание хронологического порядка изображений, продолжительность, направление и частоту движения, любые другие данные, которые посчитает нужным указать заявитель;

для исследования позиционных обозначений предоставляются изображения, состоящие из одного вида обозначения, показывающего его местоположение на товаре. При этом сам товар представляется в виде схематического изображения, обозначенного пунктирными линиями;

для исследования цветовых обозначений предоставляются обозначения, являющиеся собственно цветом, сочетанием двух цветов без очерченных контуров. Описание каждого цвета должно строго соответствовать международной системе классификации цветов посредством указания соответствующего цветового кода в соответствии с Инструкцией к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза от 3 февраля 2020 года. При указании цвета (цветовых сочетаний) обозначения приводится название или код цвета (сочетания цветов) в цветовой модели Cyan, Magenta, Yellow, Key color (субтрактивная схема формирования цвета, цветовая модель, с помощью которой формируется отпечатанное изображение — сокращено название CMYK); либо в цветовой модели Red, Green, Blue (адаптированная цветовая модель, описывающая способ кодирования цвета с помощью трех цветов, сокращенное название — RGB). Название или код цвета (цветовых сочетаний) обозначения должны соответствовать цветам, используемым в обозначении;

для исследования световых обозначений предоставляется общий вид обозначений и описание световых эффектов с указанием их характеристик.

Кроме того, поправки коснулись порядка проведения экспертизы тяжести вреда здоровью и судебно-психиатрической экспертизы.

В частности, говорится, что при экспертизе тяжести вреда здоровью в заключении эксперта отражаются:

объективные признаки вреда здоровью с медицинской точки зрения (ссадина, кровоподтек, рана, перелом кости и другие), их локализация и свойства;

характеристика следообразующей части травмирующего предмета (предметов);

механизм возникновения;

давность (срок) причинения;

вред здоровью с указанием квалифицирующего признака.

При наличии признаков, свидетельствующих о применении в отношении потерпевших действий, предусмотренных Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ратифицирована законом РК от 29 июня 1998 года) производится фотофиксация телесных повреждений.

При проведении судебно-психиатрической экспертизы если по одним вопросам, указанным в постановлении, определении о назначении судебной экспертизы, запросе адвоката, являющегося защитником, представителем потерпевшего, о производстве судебной экспертизы, судебные эксперты дают заключение, а по другим имеются основания для составления сообщения о невозможности дать заключение, ими составляется единый документ – заключение эксперта с рекомендацией о проведении лечения до выхода из временного психического расстройства и последующей судебно-психиатрической экспертизы для решения экспертных вопросов.

Для производства судебно-психиатрической экспертизы представляются заключения предыдущих судебно-медицинских экспертиз, медицинские документы по факту совершения действий, предусмотренных Конвенцией.

Приказ вводится в действие с 21 декабря 2024 года.