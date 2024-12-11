У Министерства транспорта добавились функции
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 6 декабря 2024 года внесло дополнения в Положение о Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.
К функциям ведомства добавлены:
- определение порядка и формы подтверждения целевого назначения товаров в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
- осуществление подтверждения целевого назначения товаров в пределах своей компетенции.
Постановление введено в действие с 6 декабря 2024 года.
Целевое назначение отдельных видов товаров требуется подтверждать в целях применения мер таможенно-тарифного регулирования, в частности, в рамках ЕАЭС. К примеру, при ввозе в Казахстан сахара-сырца требуется подтверждение его целевого назначения.
Мы сообщали, что ряд функций добавили Министерству труда, а также МВД. Также планируется расширить функции минюста.
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