Аэропорт Шымкента сняли с приватизации: постановление правительства

Правительство Казахстана приняло постановление от 8 декабря 2023 года, которым вносятся изменения в постановление от 29 декабря 2020 года "О некоторых вопросах приватизации на 2021 - 2025 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, из перечня организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду исключили АО "Аэропорт Шымкента".

Постановление вводится в действие с 15 декабря 2023 года.

Аэропорт Шымкента выставляли на торги в октябре 2020 года. Затем в феврале 2022 года прошли повторные торги. Потенциальному приобретателю в доверительное управление предоставляли право выкупа. Но сделки не состоялась.

14 марта 2023 года глава правительства Алихан Смаилов издал распоряжение "Об образовании Правительственной комиссии по вопросам функционирования аэропорта города Шымкента. Тогда он заявил, что состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.



На днях министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что аэропорт Шымкента сняли с торгов, чтобы привлечь туда инвестора.



"Речь идет о конкретном инвесторе. Если вы смотрели, рядом идет строительство комплекса группы компаний Scat, и мы сейчас ведем переговоры, чтобы передать аэропорт конкретному инвестору. Чтобы все в одном комплексе было", - пояснил Карабаев.

По его словам, это будет отечественная компания.



