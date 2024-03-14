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Компанию "Мобайл Телеком-Сервис", принадлежащую "Казахтелекому", выставят на торги

Компанию &quot;Мобайл Телеком-Сервис&quot; выставят на торги, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 10:49 Фото: primerminister.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 11 марта 2024 года, которым вносятся дополнения и изменения в другие документы "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, дополнен разделом "Акционерное общество "Казахтелеком" следующего содержания:

  • Товарищество с ограниченной ответственностью "Мобайл Телеком-Сервис" – прямая адресная продажа. 

Кроме того, в документе оговаривается, что будет рассматриваться вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц не ниже заместителей руководителей государственных органов, заместителей руководителей организаций за:

  • несвоевременную реализацию объектов в соответствии с дорожными картами, размещенными на веб-портале реестра государственного имущества;
  • отрицательную рекомендацию рабочей группы;
  • перенос срока приватизации объекта более одного раза и перенос срока, превышающий три года. 

Постановление вводится в действие с 24 марта 2024 года.

ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"  – это объединенная компания Tele2/ALTEL).

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