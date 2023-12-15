Строящимся объектам будут присваивать уникальные номера

Министерство промышленности и строительства приказом от 7 декабря 2023 года внесло изменения в Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, в правила добавлено новое понятие "уникальный номер объекта (УНО)" – идентификационный восемнадцатизначный номер, формируемый в системе государственного градостроительного кадастра для сбора информации (сведений) об объекте строительства от получения исходных материалов на разработку проектов строительства, реконструкцию (перепланировку и переоборудование) до приемки в эксплуатацию, с целью мониторинга объекта. Данный термин вводится в действие с 1 июля 2024 года.

Присваивать УНО будут в автоматическом режиме посредством автоматизированной информационной системы государственного градостроительного кадастра на этапе предоставления государственной услуги 1 "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)", государственной услуги 2 "Согласование эскиза (эскизного проекта)", приемки объектов строительства в эксплуатацию.

В частности, УНО будут указывать в письме-согласовании по итогам рассмотрения документов на оказание государственной услуги "Согласование эскиза (эскизного проекта)".

Далее речь пойдет об изменениях, которые начнут действовать с февраля 2024 года.

Действующими правилами установлено, что АПЗ и технические условия действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.

Поправками вносится дополнение, в соответствии с которым в случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия АПЗ и технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства.

Однако в случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства АПЗ и технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными.

Уточнено, что по проектам реконструкции (переоборудования, перепланировки), за исключением случаев, когда не затрагиваются несущие и ограждающие (наружные) конструкции, инженерные системы и оборудование, разрабатывается проектная (проектно-сметная) документация, которая подлежит обязательной экспертизе.

Поставщикам услуг по инженерному и коммунальному обеспечению продлили сроки для подготовки технических условий с предварительной схемой трасс наружных инженерных сетей:

с 2 до 5 рабочих дней для технически и (или) технологически несложных объектов;

с 5 до 10 рабочих дней для технически и (или) технологически сложных объектов.

Также продлен срок оказания государственной услуги 1 по проектам строительства технически и (или) технологически несложных объектов с 6 до 9 рабочих дней.

Кроме того, внесено дополнение, согласно которому полная готовность построенных объектов (комплексов), помимо ранее определенных параметров, означает, что выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведенной под строительство объекта.

Аналогичное требование должно соблюдаться и в отношении жилых объектов, построенных с участием государственных инвестиций.

Помимо этого, обновлена форма Архитектурно-планировочного задания на проектирование (АПЗ).

Приказ вводится в действие 13 февраля 2024 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 июля 2024 года.