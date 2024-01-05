Правила застройки изменили в Казахстане

Министерство промышленности и строительства внесло изменения и дополнения в Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, сообщает Zakon.kz.

Так, одним из критериев для ввода в эксплуатацию объектов является наличие благоустройства и озеленения территории, отведенной под строительство объекта.

Согласно внесенным поправкам, полная готовность построенных объектов и комплексов означает, что в них выполнены строительно-монтажные работы, произведено подключение объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения, а также выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведенной под строительство объекта.

В министерстве отметили, что озеленение улучшает экологическое состояние окружающей среды, внешний вид участка, а также благоприятно действует на эмоциональное состояние жителей домов, имеет большую эстетическую ценность.

"Установление одним из критериев для ввода в эксплуатацию объектов наличие озеленения территории, отведенной под строительство объекта, позволит заметно повысить уровень комфорта всех жильцов дома, содержание кислорода в атмосфере, задерживая ветер и пыль, позволит отделить придомовое пространство от шумных и пыльных дорог и производств, заметно улучшит облик двора", – отметили в Министерстве промышленности и строительства.

Также в правилах говорится, что самовольное строительство объектов различного назначения на территории населенных пунктов не допускается.

По проектам реконструкции (переоборудования, перепланировки), за исключением случаев, когда не затрагиваются несущие и ограждающие (наружные) конструкции, инженерные системы и оборудование, разрабатывается проектная (проектно-сметная) документация, которая подлежит обязательной экспертизе.

В указанных случаях строительно-монтажные работы по реализации проекта осуществляются только после получения положительного заключения экспертизы.

Перед разработкой проектной (проектно-сметной) документации заказчик с привлечением аттестованных экспертов осуществляет техническое обследование физического состояния, надежности и устойчивости конструкций существующего помещения, здания или сооружения.

Вместе с тем с 1 июля 2024 года вводится такое понятие, как уникальный номер объекта (УНО) – это идентификационный 18-значный номер, формируемый в системе государственного градостроительного кадастра для сбора информации (сведений) об объекте строительства от получения исходных материалов на разработку проектов строительства, реконструкцию (перепланировку и переоборудование) до приемки в эксплуатацию, с целью мониторинга объекта.

Присвоение УНО осуществляется в автоматическом режиме посредством автоматизированной информационной системы государственного градостроительного кадастра на этапе предоставления государственных услуг, приемки объектов строительства в эксплуатацию.

Кроме того, изменились сроки оказания госуслуг и требования к предоставлению документов.

Так, в случае соответствия планируемого строительства утвержденному генеральному плану, проекту детальной планировки или схеме развития и застройки населенных пунктов услугодатель в срок не более одного рабочего дня со дня получения представленных документов направляет поставщикам услуг по инженерному и коммунальному обеспечению опросный лист и ситуационную схему для получения технических условий с предварительной схемой трасс наружных инженерных сетей.

Услугодатель параллельно подготавливает следующие документы:

по пакету 1 – выкопировку из проекта детальной планировки, вертикальные планировочные отметки, поперечные профили дорог и улиц;

по пакету 3 – решение МИО о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений, связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению со дня получения вышеуказанных документов подготавливают и направляют услугодателю технические условия с предварительной схемой трасс наружных инженерных сетей в срок:

5 рабочих дней для технически или технологически несложных объектов;

10 рабочих дней для технически и (или) технологически сложных объектов;

2 рабочих дня для мотивированного отказа в выдачи технических условий с предварительной схемой трасс наружных инженерных сетей.

Отказ в выдаче технических условий поставщиком услуг по инженерному и коммунальному обеспечению допускается в случаях:

отсутствия свободной технической мощности, необходимой для предоставления требуемого объема услуг;

отсутствия сетей или иного имущества, необходимого для предоставления услуги.

В случае отказа в выдаче технических условий поставщиком услуг по инженерному и коммунальному обеспечению к решению об отказе в выдаче технических условий прилагает мотивированное обоснование дефицита свободной технической мощности услуги с его расчетом, отсутствия сетей или иного имущества, необходимого для предоставления услуги.

Срок оказания государственной услуги 1 по проектам строительства технически или технологически несложных объектов:

на предоставление АПЗ и технических условий – 9 рабочих дней (было 6 рабочих дней);

на предоставление исходных материалов на новое строительство – 15 рабочих дней.

Срок оказания государственной услуги 1 по проектам строительства технически и (или) технологически сложных объектов:

на предоставление АПЗ и технических условий – 15 рабочих дней;

на предоставление исходных материалов на новое строительство – 17 рабочих дней.

Срок оказания государственной услуги 1 по предоставлению исходных материалов для реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений, связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования – 15 рабочих дней со дня подачи заявления.

Срок предоставления мотивированного отказа в оказании государственной услуги 1 – 5 рабочих дней.

Информация о порядке оказания государственных услуг, а также внесенных изменениях или дополнениях в подзаконные нормативные правовые акты направляется уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства в Единый контакт-центр, а также местные исполнительные органы городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения и оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", осуществляющие прием заявлений и выдачу результатов оказания государственной услуги.

Ранее мы рассказали, что строящимся объектам будут присваивать уникальные номера.