Как правительство планирует организовать отдых школьников на каникулах с 2024 года

Подготовлен проект распоряжения премьер-министра Алихана Смаилова "Об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период каникул на 2024-2027 годы", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, предписано акимам областей, городов Алматы, Астана и Шымкента, Министерству просвещения:

обеспечить оздоровительный отдых, досуг и занятость детей в период каникул за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию программ дополнительного образования, спонсорских средств;

создать и организовать работу комиссий межведомственного взаимодействия по подготовке и приемке к эксплуатации детских оздоровительных организаций;

принять меры по организации деятельности загородных детских оздоровительных организаций, детских оздоровительных организаций круглогодичного действия, обеспечению квалифицированными кадрами, расширению сети загородных центров и увеличению доли малозатратных форм организации отдыха (палаточные, юрточные, семейные центры, центры дневного пребывания, туристические походы, археологические и краеведческие экспедиции) за счет средств местного бюджета и государственно-частного партнерства;

в приоритетном порядке за счет средств местного бюджета обеспечить оздоровительный отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, с ограниченными возможностями в развитии, детей из экологически неблагоприятных районов, лучших учащихся общеобразовательных школ;

организовать досуг детей в центрах дневного пребывания с питанием и без питания при общеобразовательных школах, организациях дополнительного образования за счет средств местного бюджета;

осуществлять занятость детей в центрах труда и отдыха, школьных лесничествах, отрядах по благоустройству и озеленению;

принять меры по обеспечению пожарной безопасности детских оздоровительных организаций, безопасности жизни и здоровья детей на водах во время оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей;

обеспечить координацию деятельности организаций здравоохранения по медицинскому обслуживанию и оздоровлению детей.

принять меры по недопущению заезда детей в оздоровительные организации при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта;



утвердить региональные программы по функционированию и развитию детских центров отдыха.

Министерству внутренних дел предстоит:

принять меры по обеспечению безопасности в загородных детских оздоровительных организациях;

обеспечить безопасность перевозки детей в детские оздоровительные организации;

предусмотреть профилактические меры по предупреждению детского травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения;

проводить мероприятия по профилактике правонарушений, преступности, предупреждению беспризорности и безнадзорности детей.

Министерству по чрезвычайным ситуациям:

организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности детских оздоровительных организаций;

организовать проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности детей на водах и соблюдению требований пожарной безопасности в местах детского оздоровительного отдыха.

Министерству здравоохранения необходимо:

обеспечить санитарно-эпидемиологический контроль и надзор за объектами детских оздоровительных организаций.

принять меры по обеспечению медицинскими работниками при сопровождении детей в детские оздоровительные организации;

обеспечить доступ медицинских работников детских оздоровительных организации к информационным системам здравоохранения.

Министерству культуры и информации:

обеспечить освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей;

подготовить цикл специальных передач об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей, обеспечить трансляцию на республиканских и региональных телевизионных каналах;

проработать вопрос организации бесплатных экскурсий в музеи и сакральные места в период каникул для детей;

проработать вопрос организации бесплатных кружков и секции, мастер классов в организациях культуры в период каникул для детей.

Министерству туризма и спорта:

проработать вопрос организации бесплатных кружков и секции, мастер- классов в организациях спорта в период каникул для детей;

проработать вопрос бесплатного обучения плаванию.

Министерство экологии и природных ресурсов предстоит сформировать туристские маршруты для детей на территориях государственных национальных природных парков.

Министерству просвещения предписано обеспечить общую координацию и контроль оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период каникул на 2024-2027 годы и представлять отчет в правительство РК ежегодно к 10 октября.

Проект распоряжения размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.