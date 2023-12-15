Как правительство планирует организовать отдых школьников на каникулах с 2024 года
Как следует из документа, предписано акимам областей, городов Алматы, Астана и Шымкента, Министерству просвещения:
- обеспечить оздоровительный отдых, досуг и занятость детей в период каникул за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию программ дополнительного образования, спонсорских средств;
- создать и организовать работу комиссий межведомственного взаимодействия по подготовке и приемке к эксплуатации детских оздоровительных организаций;
- принять меры по организации деятельности загородных детских оздоровительных организаций, детских оздоровительных организаций круглогодичного действия, обеспечению квалифицированными кадрами, расширению сети загородных центров и увеличению доли малозатратных форм организации отдыха (палаточные, юрточные, семейные центры, центры дневного пребывания, туристические походы, археологические и краеведческие экспедиции) за счет средств местного бюджета и государственно-частного партнерства;
- в приоритетном порядке за счет средств местного бюджета обеспечить оздоровительный отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, с ограниченными возможностями в развитии, детей из экологически неблагоприятных районов, лучших учащихся общеобразовательных школ;
- организовать досуг детей в центрах дневного пребывания с питанием и без питания при общеобразовательных школах, организациях дополнительного образования за счет средств местного бюджета;
- осуществлять занятость детей в центрах труда и отдыха, школьных лесничествах, отрядах по благоустройству и озеленению;
- принять меры по обеспечению пожарной безопасности детских оздоровительных организаций, безопасности жизни и здоровья детей на водах во время оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей;
- обеспечить координацию деятельности организаций здравоохранения по медицинскому обслуживанию и оздоровлению детей.
- принять
меры по недопущению заезда детей в оздоровительные организации при отсутствии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта;
- утвердить региональные программы по функционированию и развитию детских центров отдыха.
Министерству внутренних дел предстоит:
- принять меры по обеспечению безопасности в загородных детских оздоровительных организациях;
- обеспечить безопасность перевозки детей в детские оздоровительные организации;
- предусмотреть профилактические меры по предупреждению детского травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения;
- проводить мероприятия по профилактике правонарушений, преступности, предупреждению беспризорности и безнадзорности детей.
Министерству по чрезвычайным ситуациям:
- организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности детских оздоровительных организаций;
- организовать проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности детей на водах и соблюдению требований пожарной безопасности в местах детского оздоровительного отдыха.
Министерству здравоохранения необходимо:
- обеспечить санитарно-эпидемиологический контроль и надзор за объектами детских оздоровительных организаций.
- принять меры по обеспечению медицинскими работниками при сопровождении детей в детские оздоровительные организации;
- обеспечить доступ медицинских работников детских оздоровительных организации к информационным системам здравоохранения.
Министерству культуры и информации:
- обеспечить освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей;
- подготовить цикл специальных передач об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей, обеспечить трансляцию на республиканских и региональных телевизионных каналах;
- проработать вопрос организации бесплатных экскурсий в музеи и сакральные места в период каникул для детей;
- проработать вопрос организации бесплатных кружков и секции, мастер классов в организациях культуры в период каникул для детей.
Министерству туризма и спорта:
- проработать вопрос организации бесплатных кружков и секции, мастер- классов в организациях спорта в период каникул для детей;
- проработать вопрос бесплатного обучения плаванию.
Министерство экологии и природных ресурсов предстоит сформировать туристские маршруты для детей на территориях государственных национальных природных парков.
Министерству просвещения предписано обеспечить общую координацию и контроль оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период каникул на 2024-2027 годы и представлять отчет в правительство РК ежегодно к 10 октября.
Проект распоряжения размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.