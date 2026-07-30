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События

Казахстанским школьникам утвердили даты каникул на 2026-2027 учебный год

Школьников Казахстана ждут новые даты каникул: опубликован график, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 19:54 Фото: magnific.com
Министерство просвещения Казахстана утвердило сроки начала и завершения 2026-2027 учебного года, а также периоды каникул для школьников организаций среднего образования. Учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, первая четверть продлится восемь учебных недель. Осенние каникулы составят семь календарных дней – с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно.

Вторая четверть также продлится восемь учебных недель. Зимние каникулы составят 14 календарных дней – с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью семь календарных дней – с 8 по 14 февраля 2027 года включительно.

Третья четверть продлится 10 учебных недель. Весенние каникулы составят семь календарных дней – с 22 по 28 марта 2027 года включительно.

Четвертая четверть продлится восемь учебных недель и завершится 25 мая 2027 года.

Также утверждены сроки проведения итоговой аттестации выпускников 9 (10) и 11 (12) классов. Подробная информация опубликована на официальных информационных ресурсах Министерства просвещения Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что в Казахстане государственный общеобязательный стандарт образования приведен в полное соответствие с нормами и ценностями новой Конституции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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