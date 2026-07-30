Казахстанским школьникам утвердили даты каникул на 2026-2027 учебный год
Как уточняется, первая четверть продлится восемь учебных недель. Осенние каникулы составят семь календарных дней – с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно.
Вторая четверть также продлится восемь учебных недель. Зимние каникулы составят 14 календарных дней – с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.
Для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью семь календарных дней – с 8 по 14 февраля 2027 года включительно.
Третья четверть продлится 10 учебных недель. Весенние каникулы составят семь календарных дней – с 22 по 28 марта 2027 года включительно.
Четвертая четверть продлится восемь учебных недель и завершится 25 мая 2027 года.
Также утверждены сроки проведения итоговой аттестации выпускников 9 (10) и 11 (12) классов. Подробная информация опубликована на официальных информационных ресурсах Министерства просвещения Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что в Казахстане государственный общеобязательный стандарт образования приведен в полное соответствие с нормами и ценностями новой Конституции.