Новые правила регистрации граждан и иностранцев разработали в Казахстане

МВД подготовило проект поправок в Правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с проектом в Казахстане появятся новые госуслуги:

Регистрация по месту жительства граждан РК" (ранее в данной госуслуге речь шла о населении в целом)

в целом) Временная регистрация по месту временного пребывания (проживания) граждан РК

Постоянная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК

Временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК

Временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца

В обосновании нововведений говорится, что они разработаны в соответствии с пунктами 51, 52, 51-1, 52-3 Реестра государственных услуг, утвержденными приказом МЦРИАП. Поправки в реестр были внесены в августе текущего года.

А в пояснительной записке к документу говорится, что целью поправок является внесение в микросхему документов, удостоверяющих личность, дополнительной информации о владельце, а именно его отпечатках пальцев.

Как получить прописку по месту жительства казахстанцам

В случае обращения граждан РК через Государственную корпорацию работник Госкорпорации проверяет полноту представленных услугополучателем документов, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.

При соответствии представленных услугополучателем документов требованиям, установленным настоящими правилами, оформляется регистрация услугополучателя по месту постоянного жительства путем внесения в информационную систему "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" сведений об адресе регистрации по месту постоянного жительства.

При обращении на портал казахстанцу следует авторизоваться на портале по ИИН и паролю, выбрать услугу, сформировать данные запроса и подписать запрос своим ЭЦП.

Далее этот запрос поступает в "личный кабинет" собственника жилища, который принимает решение о подтверждении/отказе в регистрации услугополучателя по его объекту недвижимости с подписанием ЭЦП.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" в виде уведомления о регистрации по месту жительства услугополучателя.

При регистрации по новому месту жительства, осуществляется автоматическое снятие с регистрации по прежнему месту жительства.

Как получить прописку иностранцам

Для получения постоянной или временной прописки иностранцам, а также лицам без гражданства, получившим статус беженца потребуются следующие документы:

При личном обращении (за детей и граждан, признанных судом недееспособными – их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство) либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности на осуществление действий, предусмотренных полномочиями:

документ, удостоверяющий личность собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей, либо его цифровая форма – для идентификации личности (личное присутствие собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей обязательно) и его согласие на временную регистрацию.

Для подтверждения права собственника (нанимателя) жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей на регистрацию, услугодатель по ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и району объекта недвижимости, либо ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и РКА получает из информационных систем сведения о владельце, подтверждающие основания возникновения права собственности на жилище, предусмотренные законом "О жилищных отношениях";

ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации (при регистрации в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.);

документ удостоверяющий личность либо их цифровая форма (дети достигшие 14 лет – свидетельство о рождении) – для идентификации личности.

Услуги бесплатно будут оказывать территориальные органы полиции, прием документов осуществляется через Госкорпорацию "Правительство для граждан".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 января 2024 года.