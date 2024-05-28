В Казахстане будут по-новому регистрировать получивших статус лица, ищущего убежище или беженца

МВД РК подготовило изменения в Правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах оказания государственной услуги изменено название. "Временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца" заменено "Временный учет по месту пребывания иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца".

Государственная услуга оказывается для иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца территориальными органами полиции при предоставлении пакета документов в соответствии с утвержденным перечнем.

Так, при личном обращении заявителя (за детей и граждан, признанных судом недееспособными - их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) предоставляются документы, подтверждающие полномочия на представительство) либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности на осуществление действий, предусмотренных полномочиями:

МВД РК:

документ, удостоверяющий личность собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей, либо его цифровая форма – для идентификации личности (личное присутствие собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей) и его согласие на временную регистрацию.

Для подтверждения права собственника (нанимателя) жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей на регистрацию, услугодатель по ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и району объекта недвижимости, либо ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и РКА получает из информационных систем сведения о владельце;

ходатайство администрации организации (учреждения) о постановке на учет (при постановке на учет в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.);

документ удостоверяющий личность (дети достигшие 14 лет - свидетельство о рождении и паспорт гражданина РК (при его наличии) либо их цифровая форма - для идентификации личности.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугодатель получает из информационной системы РП ДРН.

Прием документов на оказание госуслуги с оформлением согласия на временный учет, осуществляется органами полиции для иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца.

При соответствии представленных иностранцем документов установленным требованиям оформляется его учет по месту временного пребывания (проживания) путем внесения в информационную систему "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" сведений об адресе временного пребывания (проживания).

Также изменения внесены в график работы органов полиции: с понедельника по пятницу (с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов) кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Прием документов и выдача результата оказания госуслуги осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.

Ранее прием документов и выдача результата осуществлялся с 9.00 до 18.00 часов без перерыва на обед, в субботу с 9.00 до 13.00 часов в дежурных отделах филиалов государственной корпорации.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июня.