Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане будут по-новому регистрировать получивших статус лица, ищущего убежище или беженца

В Казахстане будут по-новому регистрировать лиц, получивших статус беженца, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:45 Фото: gov4c.kz
МВД РК подготовило изменения в Правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах оказания государственной услуги изменено название. "Временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца" заменено "Временный учет по месту пребывания иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца".

Государственная услуга оказывается для иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца территориальными органами полиции при предоставлении пакета документов в соответствии с утвержденным перечнем.

Так, при личном обращении заявителя (за детей и граждан, признанных судом недееспособными - их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) предоставляются документы, подтверждающие полномочия на представительство) либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности на осуществление действий, предусмотренных полномочиями:

МВД РК:

  • документ, удостоверяющий личность собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей, либо его цифровая форма – для идентификации личности (личное присутствие собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей) и его согласие на временную регистрацию.

Для подтверждения права собственника (нанимателя) жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей на регистрацию, услугодатель по ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и району объекта недвижимости, либо ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и РКА получает из информационных систем сведения о владельце;

  • ходатайство администрации организации (учреждения) о постановке на учет (при постановке на учет в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.);
  • документ удостоверяющий личность (дети достигшие 14 лет - свидетельство о рождении и паспорт гражданина РК (при его наличии) либо их цифровая форма - для идентификации личности.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугодатель получает из информационной системы РП ДРН.

Прием документов на оказание госуслуги с оформлением согласия на временный учет, осуществляется органами полиции для иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца.

При соответствии представленных иностранцем документов установленным требованиям оформляется его учет по месту временного пребывания (проживания) путем внесения в информационную систему "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" сведений об адресе временного пребывания (проживания).

Также изменения внесены в график работы органов полиции: с понедельника по пятницу (с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов) кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Прием документов и выдача результата оказания госуслуги осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.

Ранее прием документов и выдача результата осуществлялся с 9.00 до 18.00 часов без перерыва на обед, в субботу с 9.00 до 13.00 часов в дежурных отделах филиалов государственной корпорации.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июня.

Читайте также

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
В Казахстане планируют снизить административное давление на законопослушных предпринимателей
Законопроект об управлении данными
Екатерина Смышляева: Цифровизация может сделать нас хозяевами, а может – и рабами цифрового мира
Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка
Ведение реестра обязательных требований в сфере предпринимательства: что изменится
Лариса Черненко
Открытые НПА МВД РК Казахстан 2024 год Беженцы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: