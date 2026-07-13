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Право

В Казахстане изменят правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 12:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на установление основных требований к организации авиаперевозок, включая порядок заключения договора перевозки, оформления билетов и осуществления бронирования.

В частности, в правилах урегулированы права и обязанности пассажиров и авиакомпаний, в том числе условия возврата билетов. Особое внимание уделено защите прав пассажиров, вопросам обслуживания, включая лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и беременных женщин, а также порядку предоставления услуг при задержках и отменах рейсов.

Кроме того, предусмотрены изменения, касающиеся перевозки национальных музыкальных инструментов, а также животных в салоне воздушного судна.

В министерстве отметили, что в целом проект направлен на повышение защиты прав пассажиров.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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