Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан присоединился к обмену и защите секретной информации при сотрудничесте со странами ЦА

Казахстан присоединился к обмену и защите секретной информации при сотрудничестве со странами ЦА Фото: freepik
Президент подписал указ "О подписании Соглашения об обмене и защите секретной информации в рамках Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", сообщает Zakon.kz.

Защита секретной информации – комплекс организационных, правовых, инженерно-технических, криптографических и иных мер, принимаемых в соответствии с законодательством государств-участников, Соглашением и нормативными актами Центра в целях недопущения несанкционированного распространения секретной информации или ее утраты. 

Предметами настоящего Соглашения являются организация обмена и защиты секретной информации при осуществлении сотрудничества в рамках Центра, а также установление механизма формирования и использования секретных информационных ресурсов.

Обмен секретной информацией между уполномоченными органами и Центром может осуществляться:

  • по поступающим разовым запросам:
  • по постоянно действующим тематическим запросам по мере поступления соответствующей информации;
  • в порядке инициативного информирования. 

Решение о передаче секретной информации принимается в каждом отдельном случае в соответствии с законодательством предоставляющего ее государства-участника.

Решение о предоставлении секретной информации, образовавшейся в процессе сотрудничества уполномоченных органов и Центра, принимается по согласованию между ними.

Центр осуществляет обмен, накопление, систематизацию, анализ, хранение и защиту секретной информации, предоставленной уполномоченными органами, образовавшейся в процессе их сотрудничества.

В случае поступления в Центр секретной информации, аналогичной по содержанию уже имеющейся, Центр уведомляет об этом уполномоченные органы, предоставившие данную информацию.

Пользователи секретной информации обеспечивают:

  • присвоение информации грифа секретности не ниже грифа секретности, установленного уполномоченным органом, предоставившим эту информацию;
  • принятие в отношении полученной секретной информации таких же мер защиты, которые принимаются в отношении собственной информации соответствующего грифа секретности;
  • взаимное признание допусков к секретной информации, оформленных в соответствии с законодательствами государств-участников;
  • предоставление секретной информации уполномоченному органу другого государства-участника только с письменного согласия уполномоченного органа, предоставившего данную информацию;
  • использование секретной информации в целях реализации задач, стоящих перед пользователями секретной информации;
  • соблюдение законных прав и свобод граждан при использовании секретной информации.

Степень секретности секретной информации устанавливается и изменяется уполномоченным органом, предоставившим данную информацию.

Гриф секретности носителя секретной информации, подготовленной Центром, соответствует наивысшей степени секретности секретной информации, использованной при подготовке Центром носителя секретной информации.

Соглашение предусматривает, что доступ к секретной информации должностному лицу Центра предоставляется директором Центра или замещающим его лицом в соответствии со справкой о наличии допуска к секретной информации, предоставляемой уполномоченным органом, представителем которого является должностное лицо.

Работы с секретной информацией в Центре осуществляются с применением технических и программных средств, прошедших соответствующую проверку и сертификацию. Проверка и сертификация осуществляются по процедуре, определяемой Советом.

Обмен секретной информацией осуществляется по каналам, которые обеспечивают уровень защиты, соответствующий ее грифу секретности, и определяются по согласованию Центра с уполномоченными органами.

Построение информационных систем в Центре, формирование и использование секретных информационных ресурсов основываются на принципах:

  • раздельного хранения секретной информации из различных источников с сохранением исходных систем классификации и кодирования, реквизитного состава и исходных значений атрибутов источника, регистрацией параметров получения секретной информации (источник, дата получения и другие);
  • целостности и сохранности секретной информации;
  • исключения несанкционированного доступа к секретной информации;
  • осуществления многоуровневого авторизованного доступа к секретной информации;
  • учета и регистрации всех обращений пользователей секретной информации.

В целях защиты секретной информации Центр:

  • запрашивает обоснованность запросов на получение уполномоченными органами персональных данных, охраняемых законодательством государств- участников;
  • запрашивает соответствующие уполномоченные органы о подтверждении допуска к секретной информации;
  • проверяет персонал Центра на благонадежность, в том числе с применением технических средств;
  • проверяет защищенность помещений и технических средств Центра;
  • проводит регулярное резервное копирование данных в информационной системе и осуществляет хранение копий в соответствии с правилами обращения с секретной информацией в Центре;
  • определяет из числа должностных лиц ответственных за разработку и применение мер информационной безопасности с предоставлением им необходимых полномочий;
  • не передает секретную информацию, в том числе образовавшуюся в процессе сотрудничества, наблюдателю при Центре, третьей стороне без письменного согласия уполномоченного органа, предоставившего данную секретную информацию, а в случае образовавшейся в процессе сотрудничества - с письменного согласия всех уполномоченных органов;
  • в пределах своей компетенции принимает другие меры для реализации настоящего Соглашения.

 Указ вводится в действие со дня его подписания.

 

Читайте также

Утверждена Дорожная карта по оздоровлению и развитию творческого, интеллектуального потенциала детей на 2024 - 2026 годы
150 объектов для оздоровления и развития творческого потенциала детей построят в Казахстане
Устанавливается ли испытательный срок для работника, приступившего к работе после окончания вуза
Устанавливается ли испытательный срок для работника, приступающего к работе после окончания вуза
Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот): новые правила
Как получить лицензию на экспорт, импорт квотируемых товаров
Лариса Черненко
Законодательство Токаев Касым-Жомарт Казахстан Центральная Азия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Как казахстанцы будут платить налоги
Как казахстанцы будут платить налоги
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: