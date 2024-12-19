Свыше 1000 наркокурьеров смогут выйти условно-досрочно в Казахстане

В Казахстане после подписания президентом закона по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ свыше 1000 наркокурьеров получат право на условно-досрочное освобождение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге в Сенате 19 декабря 2024 года заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, принятые поправки усиливают уголовную ответственность наркопроизводителей и смягчают для закладчиков.

"Более тысячи осужденных лиц получат право на УДО. Оно будет осуществлено путем подачи ходатайства через место отбывания наказания либо через адвоката. Каждый случай судом будет рассмотрен индивидуально, и таким образом осужденные получат соответствующее право на смягчение наказания", – сказал Санжар Адилов.

Ранее сообщалось, что Сенат одобрил поправки в законодательство, смягчающие наказание для наркокурьеров.