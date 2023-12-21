150 объектов для оздоровления и развития творческого потенциала детей построят в Казахстане

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Премьер-министр распоряжением от 13 декабря 2023 года утвердил Дорожную карту по оздоровлению и развитию творческого, интеллектуального потенциала детей на 2024 - 2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Дорожная карта включает в себя организационно-подготовительную работу и практическую реализацию предлагаемых мер. Организационно-правовая работа предполагает следующие мероприятия: Цифровизация процессов организации оздоровления и отдыха в детских оздоровительных центрах.

Переподготовка кадров и повышение квалификации педагогов организаций дополнительного образования независимо от формы собственности.

Внедрение в закон "Об образовании" нового вида организации образования "образовательно-оздоровительный центр".

Делегирование Министерству просвещения компетенции по разработке и утверждению Правил организации оздоровления и отдыха.

Определение земельных участков для реализации проектов по созданию 50 детских оздоровительных центров, строительству не менее 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей и подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к ним.

Разработка и утверждение Правил организации оздоровления и отдыха детей.

Принятие методических рекомендаций по разработке образовательных программ дополнительного образования.

Расширение сети комьюнити-центров внешкольных организаций дополнительного образования в сельских школах.

Увеличение государственного образовательного заказа на дополнительное образование.

Формирование сводного плана по созданию 50 новых центров оздоровления и отдыха по годам в разрезе областей, городов и районов.

Формирование сводного плана по вводу 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей по годам в разрезе областей, городов и районов. Практическая реализация Дорожной карты включает в себя: Создание 50 новых объектов организаций оздоровления и отдыха. Среди них: 2 круглогодичных оздоровительных центра в Акмолинской, Жамбылской областях – в январе 2024 года;

5 оздоровительных центров в области Абай, Атырауской, Костанайской областях, городе Астане – декабрь 2024 года;

23 оздоровительных центра в областях Абай, Жетісу, Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Алматы и Шымкенте – май 2025 года;

20 оздоровительных центров в областях Абай, Жетісу, Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкенте – май 2026 года. Введение новых 100 объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей (дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы и др.). Планируют построить: 10 центров инновационного творчества в Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях, городах Астане, Алматы и Шымкенте – январь 2024 года;

5 центров инновационного творчества в области Жетісу, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях - декабрь 2024 года;

6 школ искусств в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской областях, городе Алматы – декабрь 2024 года;

8 центров инновационного творчества в областях Абай, Ұлытау, Алматинской области, городе Астане – декабрь 2024 года;

14 школ искусств в области Абай, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, городе Алматы – декабрь 2025 года;

6 (из них 1 ГЧП) центров инновационного творчества в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Кызылординской областях, городе Шымкенте – декабрь 2026 года;

22 (из них 3 ГЧП) школы искусств в областях Абай, Жетісу, Ұлытау, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, городах Астане и Шымкенте – декабрь 2026 года; А также разработают: 8 проектно-сметных документаций на строительство центров инновационного творчества в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областях – декабрь 2026 года;

21 проектно-сметную документацию на строительство школ искусств в областях Абай, Жетісу, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, городе Астане – декабрь 2026 года. Какие результаты ожидают от проведения указанных мероприятий: охват оздоровлением и отдыхом 12% детей школьного возраста к 2026 году;

охват дополнительным образованием 95% детей школьного возраста к 2026 году. Распоряжение введено в действие 13 декабря 2023 года. Читайте также Казахстан присоединился к обмену и защите секретной информации при сотрудничесте со странами ЦА Устанавливается ли испытательный срок для работника, приступающего к работе после окончания вуза Как получить лицензию на экспорт, импорт квотируемых товаров

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