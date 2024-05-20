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Порядок зачисления детей в творческие кружки изменили в Казахстане

Порядок зачисления детей в творческие кружки изменился в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 09:56 Фото: primeminister.kz
Министр культуры и информации приказом от 14 мая 2024 года внесла изменения в Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования, сообщает Zakon.kz.

Теперь очередь на зачисление в творческий кружок ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида творческого кружка, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение, на основании сведений, представленных информационной системой.

Очередь формируется отдельно на каждый творческий кружок поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе.

Добавлением этой нормы Правила приведены в соответствие с пунктом 5-1 статьи 47 закона "Об образовании".

Помимо этого, поправками предусматривается, что позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком.

Обмен местами в очереди не допускается.

Данные поправки внесены, чтобы привести нормативный правовой акт в соответствие с уже существующим функционалом информационной системы. Так, сейчас на практике в очереди уже отражаются ФИО ребенка и законного представителя, дата подачи заявления, вид творческого кружка, порядковый номер в очереди.

Кроме того, список мест на распределения будет формироваться не на основании сведений, представленных поставщиками, а на основе данных, предоставляемых самой информационной системой. В итоге, постановка в очередь осуществляется под определенный вид кружка, а не под поставщика.

Приказ вводится в действие с 28 мая 2024 года.

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