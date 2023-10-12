В Казахстане появится Фонд развития оборонно-промышленного комплекса
"Создать акционерное общество "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", - говорится в документе.
Основным предметом деятельности фонда определена финансовая поддержка отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса.
Уставной капитал фонда сформируют за счет средств республиканского бюджета в размере 265 722 000 тенге.
Право владения и пользования государственным пакетом акций АО передатут Министерству промышленности и строительства РК.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 октября.
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