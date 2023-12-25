В Алматы изменят правила проведения митингов и мирных собраний

Маслихат Алматы подготовил решение, которым внесится изменение в решение "Об определении специализированных мест, а также порядок использования специализированных мест для организации и проведения мирных собраний в городе Алматы", сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится поправка, определяющая 400 метров расстоянием границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования, предусмотренных пунктом 5 статьи 9 закона о порядке организации и проведения мирных собраний.

Ранее така граница была установлена в 150 метров.

Как поясняется, расстояние границы увеличивается для для обеспечения максимальной безопасности территорий, объектов и участков, на деятельность которых может повлиять нахождение в непосредственной близости посторонних лиц и групп людей, в том числе организующих мирные собрания, шествия пикеты и другие акции.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 января.

Закон предусматривает, что проведение пикетирования запрещается:

в местах массовых захоронений;

на объектах железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта и прилегающих к ним территориях;

на территориях, прилегающих к организациям, обеспечивающим обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения;

на территориях, прилегающих к резиденциям Президента РК, Первого Президента РК - Елбасы;

на территориях, прилегающих к опасным производственным объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;

на магистральных железнодорожных сетях, магистральных трубопроводах, национальной электрической сети, магистральных линиях связи и прилегающих к ним территориях.

Продолжительность пикетирования не должна превышать двух часов в день в одном и том же месте у одного и того же объекта, за исключением специализированных мест для организации и проведения мирных собраний.

Напомним, что в Алматы установлены следующие специализированные места для проведения митингов и мирных собраний:

Парк имени Махатма Ганди. Сквер за кинотеатром "Сары Арка". Сквер имени "Шокана Валиханова". От сквера имени "Шокана Валиханова" до парка имени Махатма Ганди по улице Шевченко.



