В Алматы изменят правила проведения митингов и мирных собраний
В частности, вносится поправка, определяющая 400 метров расстоянием границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования, предусмотренных пунктом 5 статьи 9 закона о порядке организации и проведения мирных собраний.
Ранее така граница была установлена в 150 метров.
Как поясняется, расстояние границы увеличивается для для обеспечения максимальной безопасности территорий, объектов и участков, на деятельность которых может повлиять нахождение в непосредственной близости посторонних лиц и групп людей, в том числе организующих мирные собрания, шествия пикеты и другие акции.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 января.
Закон предусматривает, что проведение пикетирования запрещается:
- в местах массовых захоронений;
- на объектах железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта и прилегающих к ним территориях;
- на территориях, прилегающих к организациям, обеспечивающим обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения;
- на территориях, прилегающих к резиденциям Президента РК, Первого Президента РК - Елбасы;
- на территориях, прилегающих к опасным производственным объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;
- на магистральных железнодорожных сетях, магистральных трубопроводах, национальной электрической сети, магистральных линиях связи и прилегающих к ним территориях.
Продолжительность пикетирования не должна превышать двух часов в день в одном и том же месте у одного и того же объекта, за исключением специализированных мест для организации и проведения мирных собраний.
Напомним, что в Алматы установлены следующие специализированные места для проведения митингов и мирных собраний:
- Парк имени Махатма Ганди.
- Сквер за кинотеатром "Сары Арка".
- Сквер имени "Шокана Валиханова".
- От сквера имени "Шокана Валиханова" до парка имени Махатма Ганди по улице Шевченко.