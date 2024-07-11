В Алматы изменят места для проведения митингов и шествий

Подготовлено решение маслихата Алматы, которым вносятся изменения в решение "Об определении специализированных мест, а также порядок использования специализированных мест для организации и проведения мирных собраний в городе Алматы", сообщает Zakon.kz.

Так, для обеспечения максимальной безопасности территорий, объектов и участков, на деятельность которых может повлиять нахождение в непосредственной близости посторонних лиц и групп людей, в том числе организующих мирные собрания, шествия пикеты и другие акции предлагается перенести специализированное место со сквера имени Шокана Уалиханова (заполняемость 1000 человек) в сквер имени Амангельды Иманова (заполняемость 500 человек).

Кроме того, предлагается вместо существующего маршрута шествия по ул. Шевченко утвердить новый маршрут по ул. Жамбыла, от пр. Гагарина до ул. Муканова (менее загружен, без значительного ограничения для транспортных потоков).

Вместе с тем планируется изменить наполняемость сквера за кинотеатром "Сары-Арка" с 500 до 1000 человек.

Проект решения размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.

Кроме того, специализированным местом в Алматы для проведения митингов является Парк имени Махатма Ганди – не более 200 человек.