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В Казахстане утвердили предельные цены на автогаз

В Казахстане утвердили предельные цены на автогаз Фото: Zakon.kz
Приказом министра энергетики от 22 декабря 2023 года утверждены предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки на внутренний рынок вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории республики, сообщает Zakon.kz.

Так, предельная розничная цена с НДС за 1 литр составит:

  • Астана – 76 тенге;
  • Алматы – 81 тенге;
  • Шымкент – 64 тенге;
  • Алматинская область, СКО – 81 тенге;
  • Атырауская, Актюбинская, Мангистауская области – 54 тенге;
  • Акмолинская область, ВКО, Костанайская, Карагандинская обл. – 76 тенге;
  • Жамбылская область – 71 тенге;
  • Западно–Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская обл. – 64 тенге;
  • Павлодарская область – 74 тенге.
  • Абайская, Жетысуская, Улытауская области – 76 тенге.

Также утверждены предельные розничные цены для отдаленных районов (свыше 200 километров) от областного центра. Они будут выше на 5 тенге.

Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.

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