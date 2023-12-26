В Казахстане утвердили предельные цены на автогаз
Фото: Zakon.kz
Приказом министра энергетики от 22 декабря 2023 года утверждены предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки на внутренний рынок вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории республики, сообщает Zakon.kz.
Так, предельная розничная цена с НДС за 1 литр составит:
- Астана – 76 тенге;
- Алматы – 81 тенге;
- Шымкент – 64 тенге;
- Алматинская область, СКО – 81 тенге;
- Атырауская, Актюбинская, Мангистауская области – 54 тенге;
- Акмолинская область, ВКО, Костанайская, Карагандинская обл. – 76 тенге;
- Жамбылская область – 71 тенге;
- Западно–Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская обл. – 64 тенге;
- Павлодарская область – 74 тенге.
- Абайская, Жетысуская, Улытауская области – 76 тенге.
Также утверждены предельные розничные цены для отдаленных районов (свыше 200 километров) от областного центра. Они будут выше на 5 тенге.
Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.
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