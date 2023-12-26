В Казахстане утвердили предельные цены на автогаз

Приказом министра энергетики от 22 декабря 2023 года утверждены предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки на внутренний рынок вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории республики, сообщает Zakon.kz.

Так, предельная розничная цена с НДС за 1 литр составит:

Астана – 76 тенге;

Алматы – 81 тенге;

Шымкент – 64 тенге;

Алматинская область, СКО – 81 тенге;

Атырауская, Актюбинская, Мангистауская области – 54 тенге;

Акмолинская область, ВКО, Костанайская, Карагандинская обл. – 76 тенге;

Жамбылская область – 71 тенге;



Западно–Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская обл. – 64 тенге;

Павлодарская область – 74 тенге.

Абайская, Жетысуская, Улытауская области – 76 тенге.

Также утверждены предельные розничные цены для отдаленных районов (свыше 200 километров) от областного центра. Они будут выше на 5 тенге.

Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.