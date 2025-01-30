Цены на автогаз вырастут с 1 февраля 2025 года

Фото: Zakon.kz

Министр энергетики приказом от 29 января 2025 года утвердил предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Стоимость автомобильного газа составит: г. Астана – 102 тенге за литр (сейчас 82 тенге)

г. Алматы – 102 тенге (сейчас 89 тенге)

Актюбинская, Атырауская область – 77 тенге (сейчас 59 тенге)

Акмолинская, Алматинская область – 102 тенге (сейчас 84 и 89 тенге соответственно)

Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская область и область Абай – 102 тенге (сейчас 84 тенге)

Жамбылская область – 90 тенге (сейчас 78 тенге)

Западно-Казахстанская область – 77 тенге (сейчас 70 тенге)

Кызылординская область – 90 тенге (сейчас 70 тенге)

Мангистауская область – 65 тенге (сейчас 59 тенге)

Павлодарская область – 102 тенге (сейчас 81 тенге)

Северно-Казахстанская область – 102 тенге (сейчас 89 тенге)

г. Шымкент и Туркестанская область – 90 тенге (сейчас 70 тенге) Приказ вводится в действие с 1 февраля 2025 года. Мы рассказывали, что в Казахстане изменили правила установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.

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