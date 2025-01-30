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Право

Цены на автогаз вырастут с 1 февраля 2025 года

АГЗС, Автомобильная газозаправочная станция, сжиженный газ, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 14:50 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики приказом от 29 января 2025 года утвердил предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Стоимость автомобильного газа составит:

  • г. Астана – 102 тенге за литр (сейчас 82 тенге)
  • г. Алматы – 102 тенге (сейчас 89 тенге)
  • Актюбинская, Атырауская область – 77 тенге (сейчас 59 тенге)
  • Акмолинская, Алматинская область – 102 тенге (сейчас 84 и 89 тенге соответственно)
  • Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская область и область Абай – 102 тенге (сейчас 84 тенге)
  • Жамбылская область – 90 тенге (сейчас 78 тенге)
  • Западно-Казахстанская область – 77 тенге (сейчас 70 тенге)
  • Кызылординская область – 90 тенге (сейчас 70 тенге)
  • Мангистауская область – 65 тенге (сейчас 59 тенге)
  • Павлодарская область – 102 тенге (сейчас 81 тенге)
  • Северно-Казахстанская область – 102 тенге (сейчас 89 тенге)
  • г. Шымкент и Туркестанская область – 90 тенге (сейчас 70 тенге)

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2025 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане изменили правила установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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