Цены на автогаз вырастут с 1 февраля 2025 года
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики приказом от 29 января 2025 года утвердил предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории РК, сообщает Zakon.kz.
Стоимость автомобильного газа составит:
- г. Астана – 102 тенге за литр (сейчас 82 тенге)
- г. Алматы – 102 тенге (сейчас 89 тенге)
- Актюбинская, Атырауская область – 77 тенге (сейчас 59 тенге)
- Акмолинская, Алматинская область – 102 тенге (сейчас 84 и 89 тенге соответственно)
- Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская область и область Абай – 102 тенге (сейчас 84 тенге)
- Жамбылская область – 90 тенге (сейчас 78 тенге)
- Западно-Казахстанская область – 77 тенге (сейчас 70 тенге)
- Кызылординская область – 90 тенге (сейчас 70 тенге)
- Мангистауская область – 65 тенге (сейчас 59 тенге)
- Павлодарская область – 102 тенге (сейчас 81 тенге)
- Северно-Казахстанская область – 102 тенге (сейчас 89 тенге)
- г. Шымкент и Туркестанская область – 90 тенге (сейчас 70 тенге)
Приказ вводится в действие с 1 февраля 2025 года.
Мы рассказывали, что в Казахстане изменили правила установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.
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