Правила проведения электронных торгов земельными участками изменились в Казахстане

Министр сельского хозяйства приказом от 7 апреля 2026 года внес изменения в Правила организации и проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков в электронном виде на веб-портале реестра государственного имущества, сообщает Zakon.kz.

В документе обновлен ряд понятий:

цифровая система единого государственного кадастра недвижимости (ЦС ЕГКН) – цифровая система, содержащая сведения земельного и правового кадастров, порядок ведения которых определяется Земельным кодексом и законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество";

веб-портал "цифрового правительства" (портал) – цифровая система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме;

кабинет пользователя на веб-портале "цифрового правительства" (личный кабинет) – компонент веб-портала "цифрового правительства", предназначенный для официального информационного взаимодействия физических и юридических лиц с государственными органами по вопросам оказания услуг в электронной форме, вопросам обращения к субъектам, рассматривающим обращения указанных лиц, а также использования персональных данных.

До размещения земельного участка на торги (аукцион) на портале сотрудник уполномоченного органа по каждому объекту торгов (аукциона) обеспечивает:

размещение сведений по свободным земельным участкам;

внесение электронных копий следующих документов:

- акта об определении кадастровой (оценочной) стоимости объекта торгов (аукциона);

- проекта договора купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка.

Размещение сведений по свободным земельным участкам осуществляется в следующем порядке:

сотрудник уполномоченного органа вносит сведения по свободным земельным участкам в региональные геоинформационные системы (РГИС), а РГИС передает сведения по свободным земельным участкам в ЦС ЕГКН;

ЦС ЕГКН присваивает земельному участку условный идентификационный номер и направляет его в РГИС. Условный идентификационный номер земельного участка используется для создания торгов (аукциона) на портале;

ЦС ЕГКН перенаправляет полученные от РГИС сведения по свободным земельным участкам на ПКК.

Также изменилась процедура создания торга (аукциона) на веб-портале:

сотрудник продавца вносит условный идентификационный номер земельного участка, полученный из ЦС ЕГКН, фотографии земельного участка и электронные копии документов;

после создания объекта торга (аукциона) веб-портал автоматически направляет в ЦС ЕГКН дату, время проведения торга (аукциона) и статус "Прием заявок на торги (аукцион)";

ЦС ЕГКН сохраняет полученные сведения и перенаправляет их на ПКК;

на ПКК на схеме границ земельного участка отображаются статус "Прием заявок на торги (аукцион)" и сведения по дате и времени проведения торга (аукциона).

Указывается, что в случае неполучения данных, указанных в заявке, в автоматическом режиме из государственных баз данных и цифровых систем, участник вносит данные самостоятельно, а также прикрепляет к заявке подтверждающие документы.

ЦС ЕГКН направляет на портал следующие документы о результатах проведения торга (аукциона):

для победителя – протокол о результатах торгов (аукциона), договор купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка, сведения о сумме выкупа и реквизиты для оплаты;

для остальных участников – протокол о результатах торгов (аукциона).

Если торги (аукцион) не состоялись, то сотрудником уполномоченного органа в РГИС создается новый лот (номер нового лота не должен совпадать с номером предыдущего несостоявшегося лота) по имеющемуся условному идентификационному номеру земельного участка. РГИС передает сведения по вновь выставляемому на торги (аукцион) земельному участку в ЦС ЕГКН.

На веб-портале сотрудником уполномоченного органа также создается новый торг (аукцион) по данному объекту по имеющемуся условному идентификационному номеру земельного участка.

Кроме того, говорится, что при возникновении в ходе торгов (аукциона) технического сбоя, организатор фиксирует факт наличия технического сбоя и при его наличии на веб-портале уведомляет всех участников торгов (аукциона) посредством размещения информации на веб-портале.

При наличии технического сбоя компьютерного и (или) телекоммуникационного оборудования участника, торги (аукцион) продолжаются.

В случае наличия факта технического сбоя веб-портала, препятствующего проведению торгов (аукциона), организатор незамедлительно уведомляет об этом Национальный координационный центр кибербезопасности, продавца и организует продолжение торгов (аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня исправления организатором технического сбоя с предварительным уведомлением допущенных к участию в торгах (аукционе) участников о дате и времени продолжения данных торгов (аукциона) посредством размещения информации на веб-портале и направления электронного сообщения на электронный адрес участника, указанный на веб-портале.

Протокол о результатах торгов (аукциона) является документом, фиксирующими результаты торгов (аукциона) и условия для подписания договора купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка между победителем и продавцом.

Победитель торга (аукциона) определяется на веб-портале автоматическим формированием протокола о результатах торгов (аукциона), после которого веб-портал направляет в ЦС ЕГКН статус "Торг (аукцион) состоялся" с электронным протоколом о результатах торгов (аукциона).

ЦС ЕГКН сохраняет полученные сведения и перенаправляет их на ПКК для изменения статуса земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка заключается в электронном формате на веб-портале и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов (аукциона).

Веб-портал направляет в ЦС ЕГКН статус "Договор купли-продажи подписан" с электронным договором купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка.

ЦС ЕГКН обеспечивает передачу статуса "Договор купли-продажи подписан" на ПКК для изменения статуса земельного участка, а также сохранения договора купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка в личном кабинете победителя на ПКК.

Расчеты по договору купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка производятся между продавцом и покупателем.

При этом покупатель производит перечисление платежей организатору в следующем порядке:

1) задаток (авансовый платеж) вносится в размере 50% от цены продажи в срок не позднее двух рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка. Гарантийный взнос зачисляется в счет причитающегося авансового платежа;

2) оставшаяся сумма вносится не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка.

Покупатель производит перечисление платежей до 10 000 МРП (43 250 000 тенге в 2026 году) организатору через платежного шлюза "цифрового правительства". В случае, если сумма платежа превышает 10 000 МРП, победитель прикладывает электронную копию квитанции об оплате.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2026 года.

