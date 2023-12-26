Сроки маркировки обуви продлили в Казахстане

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 19 декабря 2023 года внес соответствующие изменения в Правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров, сообщает Zakon.kz.

Импортерам обуви продлили срок маркировки оставшегося на складах товара до 1 февраля 2024 года.

Так, поправками предусмотрено, что маркировка остатков обувных товаров, продаваемых в Казахстане осуществляется до 1 февраля 2024 года.

До указанной даты разрешили маркировать товары после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта в собственных складских помещениях импортера.

При этом разрешено нанесение средств идентификации на обувные товары, или на потребительские упаковки обувных товаров, или на товарные ярлыки обувных товаров.

Поправки вводятся в действие 5 января 2024 года.

Ранее мы писали, что казахстанский бизнес готов к внедрению маркировки обуви, а ее качество в итоге должно повыситься.