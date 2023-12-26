Сроки маркировки обуви продлили в Казахстане
Импортерам обуви продлили срок маркировки оставшегося на складах товара до 1 февраля 2024 года.
Так, поправками предусмотрено, что маркировка остатков обувных товаров, продаваемых в Казахстане осуществляется до 1 февраля 2024 года.
До указанной даты разрешили маркировать товары после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта в собственных складских помещениях импортера.
При этом разрешено нанесение средств идентификации на обувные товары, или на потребительские упаковки обувных товаров, или на товарные ярлыки обувных товаров.
Поправки вводятся в действие 5 января 2024 года.
Ранее мы писали, что казахстанский бизнес готов к внедрению маркировки обуви, а ее качество в итоге должно повыситься.