Сроки маркировки обуви продлили до 1 июня 2024 года

Министр промышленности и строительства приказом от 13 февраля 2024 года внес соответствующие изменения в Правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров, сообщает Zakon.kz.

В приказе говорится:

Ввод в оборот обувных товаров осуществляется посредством нанесения на них средств идентификации и передачи в ИС МПТ сведений о маркировке обувных товаров средствами идентификации, их обороте и выводе из оборота на территории Республики Казахстан. Не допускается оборот и вывод из оборота остатков обувных товаров, не маркированных средствами идентификации. Маркировка остатков обувных товаров, реализуемых (продаваемых) на территории Республики Казахстан, осуществляется до 1 июня 2024 года.

Кроме того, разрешается до 1 июня 2024 года маркировка товаров, нанесение средств идентификации на потребительские упаковки обувных товаров или на товарные ярлыки обувных товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта в собственных складских помещениях импортера.

Также правила дополнены новым понятием "уведомление о вывозе обувных товаров" – электронный документ, формируемый для целей передачи сведений об экспорте товаров в ИС МПТ путем сканирования, ручного ввода или загрузки из файла сведений о кодах идентификации в личном кабинете ИС МПТ и (или) посредством передачи таких сведений с использованием интерфейса электронного взаимодействия.

До фактического трансграничного перемещения маркированных товаров с территории Республики Казахстан на территорию государства-члена ЕАЭС участник оборота товаров, отправляющий товар из Республики Казахстан, подает в ИС МПТ уведомление о вывозе обувных товаров с указанием сведений о себе, резиденте государства-члена ЕАЭС, получающим товар, а также о товарах и кодах маркировки.

Поправками обновлен ряд форм, которые должны заполнять участники оборота обувной продукции.

Приказ вводится в действие 27 февраля 2024 года.

Мы сообщали, что ранее срок маркировки оставшейся на складах обуви уже продляли до 1 февраля 2024 года.