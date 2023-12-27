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Законодательство РК

Микрокредиты фермерам в малых городах и селах будут выдавать по-новому

Кредиты фермерам в малых городах и селах будут выдавать по новым правилам Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства РК своим приказом №443 утвердил правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства 27 декабря, микрокредиты фермерам будут предоставлять с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:

  • срок микрокредита – до пяти лет (для проектов в сфере животноводства – до семи лет);
  • максимальная сумма микрокредита – до 2500 месячных расчетных показателей (МРП), для развития сельскохозяйственных кооперативов – до 8000 МРП.

Тем претендентам на кредиты, которые ранее уже оформляли такие займы и полностью их погасили, максимальную сумму микрокредита увеличат до 8000 МРП. Выдавать займы будут за счет тех средств, которые вернули другие участники программы, но не ранее половины от максимального срока микрокредита.

Номинальная ставка вознаграждения по микрокредитам для аграриев составит не более 2,5% годовых. Займы будут предполагать наличие залога. Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составит не более одной трети продолжительности срока микрокредитования. Чтобы оформить микрокредит, после получения одобрения фермер должен будет зарегистрироваться в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством РК как индивидуальный предприниматель.

Претендовать на получение микрокредитов могут физические и юридические лица из сел и малых городов, которые относятся к одной из следующих категорий:

  • безработные;
  • лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;
  • лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;
  • лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;
  • сельскохозяйственные кооперативы, осуществляющие деятельность в соответствии с законом Республики Казахстан "О сельскохозяйственных кооперативах";
  • начинающие и действующие индивидуальные предприниматели.


"На реализацию программы "Ауыл Аманаты" в 2024 году из республиканского бюджета выделены средства в сумме 100 млрд тенге, которые будут направлены на выдачу более 16 тыс. микрокредитов, что позволит создать более 17 тыс. новых рабочих мест", – подчеркнули в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

О том, на какие цели можно и нельзя брать микрокредиты для аграриев, читайте подробнее здесь.

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