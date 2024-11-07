Правила микрокредитования и лизинга жителей сел и малых городов утвердили в Казахстане

Министр сельского хозяйства приказом от 4 ноября 2024 года утвердил Правила микрокредитования и лизинга в сельских населенных пунктах и малых городах, сообщает Zakon.kz.

Правилами предусмотрено, что претендентами на получение микрокредитов в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения являются физические и юридические лица сельских населенных пунктов (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городов:

безработные;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;

лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;

сельскохозяйственные кооперативы, осуществляющие деятельность в соответствии с законом "О сельскохозяйственных кооперативах" ;

начинающие и действующие индивидуальные предприниматели.

Претендентами на получение лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования являются сельскохозяйственные кооперативы.

Местный исполнительный орган области, осуществляющий функции в области сельского хозяйства, исходя из потребностей сельских населенных пунктов и малых городов, их потенциала, наличия свободных пастбищных угодий, рынков сбыта и других факторов, влияющих на успешную реализацию проектов, определяет приоритетные направления микрокредитования проектов каждого сельского населенного пункта и каждого малого города. При этом на микрокредитование проектов на приобретение сельскохозяйственных животных допускается направление не более 50% от выделенных средств на программу.

На лизинг сельскозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственных кооперативов допускается направление не более 20% средств от выделенных средств на программу.

При этом местные исполнительные органы на условиях софинансирования выделяют дополнительные средства из местного бюджета не менее средств, выделенных из республиканского бюджета на финансирование лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования.

Микрокредиты, выдаваемые в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения, и лизинг на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования предоставляются через поверенного (агента).

В целях микрокредитования жителей сел и малых городов бюджетный кредит предоставляется на следующих условиях:

на 10 лет на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности, с годовой ставкой вознаграждения 0,01%;

целевое назначение бюджетного кредита:

микрокредитование претендентов для реализации проектов, в том числе приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в сельских населенных пунктах и малых городах;



лизинг на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;

льготный период по погашению основного долга сроком не более 28 месяцев;

период освоения бюджетного кредита составляет 12 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу.

В целях реализации данных положений администратор бюджетной программы после утверждения соответствующего бюджета направляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, для последующего утверждения, основные условия бюджетного кредитования.

Местным исполнительным органом предоставляются средства бюджетного кредита по договору поручения поверенному (агенту) в соответствии с бюджетным и гражданским законодательством РК.

Далее средства бюджетного кредита перечисляют поверенному (агенту) на контрольный счет наличности оператора финансовой и (или) нефинансовой поддержки, открытый в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета.

Микрокредиты предоставляются претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:

срок микрокредита – до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства – до 7 лет;

максимальная сумма микрокредита – до 2500 МРП (9 230 000 тенге в 2024 году), для развития сельскохозяйственных кооперативов – до 8 000 МРП (29 536 000 тенге в 2024 году).

При повторном кредитовании претендентов, полностью выполнивших обязательства по ранее полученному микрокредиту, размер максимальной суммы микрокредита увеличивается до 8 000 МРП. При этом микрокредиты выдаются за счет возвращенных средств претендентов программы, но не ранее 1/2 (одной второй) части максимального срока микрокредита;

номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых;

наличия залогового обеспечения;

льготный период по погашению основного долга и вознаграждения – не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования;

регистрация в органах государственных доходов в соответствии с налоговым законодательством РК в качестве ИП после получения одобрения на микрокредитование. При этом, сведения о регистрации в органах государственных доходов в качестве ИП отражаются в информационной системе в течение 10 календарных дней после регистрации.

Способы обеспечения микрокредитов указываются в договоре поручения, заключаемого между местным исполнительным органом и поверенным (агентом).

Лизинг предоставляется претендентам на следующих условиях:

срок лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования – до 5 лет;

максимальная стоимость предмета лизинга (сельскохозяйственной техники и оборудования) – до 8 000 МРП;

номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых;

льготный период по погашению основного долга и вознаграждения – не более 1/3 продолжительности срока лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования.

Лизингу подлежит новая, ранее неиспользованная сельскохозяйственная техника и оборудование.

Правилами установлены основные критерии отбора проектов для получения микрокредитов в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения:

соответствие проекта приоритетным направлениям;

создание постоянных рабочих мест;

для физических лиц – наличие постоянной регистрации по месту жительства не менее 12 месяцев (на дату подачи заявки на микрокредитование) в сельском населенном пункте или в малом городе, где планируется реализация проекта;

для ИП/юридических лиц – наличие государственной регистрации по месту нахождения ИП/юридического лица в сельском населенном пункте или в малом городе, где планируется реализация проекта;

приобретение новой, ранее неиспользованной техники, оборудования.

Микрокредиты не предоставляются на следующие цели:

приобретение легкового автотранспорта;

приобретение сельскохозяйственных животных у близких родственников;

приобретение и/или строительство зданий, помещений, жилых домов для их последующей сдачи в аренду.

Для получения микрокредита или лизинга потребуются следующие документы:

Анкета-заявка на получение микрокредита/лизинга согласно внутренним документам поверенного (агента).

Документ, удостоверяющий личность.

Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро, а также на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета.

Согласие субъекта на предоставление и получение информации, сведений о выданном микрокредите/лизинге и всех сведений об исполнении/неисполнении обязательств по договору о предоставлении микрокредита/лизинга в государственные (в том числе правоохранительные и уполномоченный орган в области государственной статистики)/негосударственные органы, СМИ.

Согласие залогодателей по передаче в залог имущества, оформленное в соответствии с законодательством РК и внутренними документами поверенного (агента).

Справки из обслуживающего банка о наличии счета и о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов).

Отчет об оценке.

Документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

Электронная заявка на получение микрокредита/лизинга подается через личный кабинет информационной системы путем заполнения соответствующих полей и загрузки электронных документов.

Заявка регистрируется в информационной системе путем ее подписания ЭЦП претендента и становится доступной в информационной системе поверенному (агенту) для рассмотрения.

Агент проверяет заявку в течение трех рабочих дней.

В случае соответствия документов и сведений, содержащихся в них, условиям микрокредитования, поверенный (агент) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов претендента проводит оценку представленного проекта и принимает решение об одобрении, либо об отказе в предоставлении микрокредита.

В случае соответствия документов и сведений, содержащихся в них, условиям лизинга, поверенный (агент) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов претендента принимает решение об одобрении, либо об отказе в предоставлении лизинга.

Решение об одобрении, либо об отказе в предоставлении микрокредита/лизинга направляется через информационную систему.

В случае одобрения в предоставлении микрокредита, поверенный (агент) в течение 5 рабочих дней после регистрации договора залога в уполномоченном органе, перечисляет сумму микрокредита на текущий счет претендента.

В случае одобрения в предоставлении лизинга, поверенный (агент) в течение 5 рабочих дней приобретает в собственность у продавца сельскохозяйственную технику и оборудование для передачи ее претенденту (лизингополучателю) на условиях договора лизинга.

Местный исполнительный орган через поверенного (агента) осуществляет мониторинг целевого использования средств микрокредита и предмета лизинга с использованием информационной системы.

Приказ вводится в действие с 17 ноября 2024 года.