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Законодательство РК

Казахстанцы получат доступ к захоронениям погибших во время ВОВ на территории Италии

Казахстанцы полдучат доступ к захоронениям погибших во время ВОВ на территории Италии Фото: pixabay
Минобороны подготовило проект Соглашения между правительством Казахстана и правительством Италии относительно статуса мест захоронений итальянских военнослужащих, погибших в РК, и казахстанских военнослужащих, погибших в Италии, в период Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Цель cоглашения – создание правовой основы для осуществления сотрудничества относительно статуса мест захоронений казахстанских и итальянских военнослужащих, погибших на территориях государств cторон в период Второй мировой войны.

Соглашение предусматривает, что стороны представляют друг другу сведения о наличии, местонахождении и состоянии мест захоронений, обмениваются данными о казахстанских и итальянских погибших военнослужащих, захороненных на территориях государств.

Также предусматривается, что стороны обеспечивают обустройство мест захоронений, включающее обозначение границ мест погребения и установку памятных знаков, надгробий, памятников или иных мемориальных сооружений, а также проведение необходимых ремонтных работ с учетом национальных и религиозных традиций народов государств.

Документ обеспечивает сохранность мест захоронений в надлежащем порядке и познаваемом состоянии.

Согласно соглашению, каждая сторона в соответствии с национальным законодательством своего государства предоставит гражданам государства другой стороны доступ к местам захоронений, расположенным на территории ее государства.

Вместе с тем оговаривается эксгумация останков погибших военнослужащих и их перевозка с целью их перезахоронения в государстве одной из сторон. Процедура осуществляется по письменному ходатайству заинтересованной стороны, а также с согласия и в порядке, определенном национальным законодательством государства стороны, на территории которого находятся останки.

"При наличии договоренности о передаче останков погибших военнослужащих стороны через свои уполномоченные органы согласовывают процедуры, связанные с проведением эксгумации, перевозки, перезахоронения или передачи останков жертв войны. При проведении эксгумации и перезахоронении могут присутствовать представители государств сторон", – говорится в документе.

Каждое перезахоронение останков погибших военнослужащих оформляется протоколом, содержащим данные о предыдущем и новом месте захоронения и личные данные на погибших военнослужащих.

При этом оговаривается, что стороны самостоятельно несут расходы по содержанию и уходу за местами захоронений погибших военнослужащих, находящимися на территориях их государств.

При этом каждая сторона на основании взаимных договоренностей может осуществлять за свой счет работы по обустройству и содержанию мест захоронений военнослужащих, находящихся на территории государства другой стороны, включая создание новых военных могил.

Расходы по эксгумации, перевозке и перезахоронению останков погибших военнослужащих, а также по обустройству мест захоронений берет на себя сторона, по предложению которой эти работы производятся.

Проект соглашения размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 января.


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