Силовикам, дискредитировавшим службу в органах, разрешат устраиваться на госслужбу

Конституционный суд в нормативном постановлении от 26 декабря 2023 года признал неконституционным бессрочный запрет приема на государственную службу лиц, уволенных с правоохранительной службы за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд полагает, что данное правовое ограничение несоразмерно совершенному проступку.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) обратился казахстанец, уволенный за совершение проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел. Ранее он также привлекался к административной ответственности по ряду статей за нарушение правил дорожного движения.

Гражданин считает, что подпункт 14) пункта 3 статьи 16 закона о государственной службе, устанавливающий пожизненный запрет приема гражданина на государственную службу при увольнении его по отрицательным мотивам из правоохранительных органов, по содержанию и правовым последствиям тождественен подпункту 6) пункта 3 статьи 16 данного закона, поскольку служба в правоохранительных органах является одним из видов государственной службы.

По его мнению, такое ограничение нарушает конституционный принцип равного доступа граждан к государственной службе и не соответствует принятому в марте 2023 года нормативному постановлению Конституционного суда, в котором аналогичный запрет уже признавался неконституционным.

Что решил Конституционный суд

КС признал не соответствующим Конституции пп.14) п. 3 ст. 16 закона "О государственной службе Республики Казахстан" в части установления во взаимосвязи с пп.13) п. 1 и п. 3 ст. 80 закона "О правоохранительной службе" бессрочного запрета приема на государственную службу лиц, уволенных с правоохранительной службы за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, в связи с отсутствием соразмерности данного правового ограничения.

Решения судов и иных правоприменительных органов, основанные на положениях оспариваемой нормы, исполнению не подлежат и должны быть пересмотрены в установленном порядке.

Кроме того, КС обязал правительство не позднее шести месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис проект закона, направленный на приведение законодательства о государственной службе в соответствии с высказанными в нормативном постановлении правовыми позициями Конституционного суда.

Чем Конституционный суд мотивировал свою позицию

Одним из оснований увольнения сотрудника с правоохранительной службы по отрицательным мотивам является совершение им проступка, дискредитирующего правоохранительный орган.

При этом досрочное прекращение службы в правоохранительных органах по отрицательным мотивам влечет за собой бессрочный запрет приема таких лиц на правоохранительную службу и на государственную службу.

Конституционным судом ранее признан не соответствующим Конституции подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона о государственной службе в части установления бессрочного запрета приема на государственную службу граждан, уволенных за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, в связи с отсутствием соразмерности правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления.

Подпункт 14) пункта 3 статьи 16 Закона о государственной службе также устанавливает бессрочный запрет приема на государственную службу граждан, уволенных по отрицательным мотивам из правоохранительных органов, специальных государственных органов, с должности судьи или с воинской службы. В рассматриваемом случае заявитель был уволен за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел.

По мнению КС, прекращение правоохранительной службы по данному основанию может повлечь негативные общеправовые последствия для гражданина и учитываться при дальнейшем его поступлении на государственную службу. Вместе с тем такие ограничения должны быть взаимно согласованными и отвечать требованиям пункта 1 статьи 39 Конституции.

Оспариваемая норма в части установления бессрочного запрета приема на государственную службу лиц, уволенных по отрицательным мотивам из правоохранительных органов за совершение дисциплинарных правонарушений, предъявляющая требования к кандидату на должность государственного служащего без учета характера должностных обязанностей, нарушает равное право граждан на доступ к государственной службе и, в целом, не отвечает принципам справедливости, соразмерности, а потому противоречит нормам Конституции.

Помимо этого, КС отметил важность правильного определения действия нормативных правовых актов во времени и по кругу лиц. В частности, оспариваемый запрет введен в действие с 1 января 2016 года и в нем не предусмотрены нормы об обратной силе нового требования и правила об отнесении определенных оснований увольнения к числу отрицательных мотивов. При этом в законе от 21 декабря 1995 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» отсутствовали понятие и перечень отрицательных оснований увольнения. Законы же могут иметь обратную силу, если решение об этом закреплено в самом законе или в постановлении о введении его в действие.

Кстати, КС в своих более ранних нормативных постановлениях уже обращал внимание на то, что закон должен соответствовать требованиям юридической точности и предсказуемости последствий, то есть его нормы должны быть сформулированы с достаточной степенью четкости и основаны на понятных критериях, исключающих возможность произвольной интерпретации.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (26 декабря 2023 года), является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

