Конституционный суд: отказ от медосвидетельствования может считаться проступком, дискредитирующим службу

Конституционный суд разъяснил, что отказ от медосвидетельствования может считаться проступком, дискредитирующим службу, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд поступило обращение бывшего сотрудника правоохранительных органов. Он поставил под сомнение норму закона, по которой отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь может быть признан дисциплинарным проступком, дискредитирующим службу. Именно по этой причине его уволили с должности.

Речь идет о подпункте 13 пункта 1 и пункте 2 статьи 80 Закона "О правоохранительной службе", где определены основания для увольнения за действия, подрывающие авторитет правоохранительных органов.

Ранее заявитель был привлечен к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование. Суд лишил его водительских прав на восемь лет. После этого он был уволен из органов внутренних дел, а суды первой и апелляционной инстанции признали увольнение законным.

По мнению заявителя, в законе не прописаны четкие процедуры и критерии, по которым отказ можно считать именно дискредитирующим проступком. Он считает, что это приводит к формальному подходу без индивидуальной оценки ситуации, что, по его мнению, нарушает Конституцию.

Конституционный суд разъяснил, что оценивает только те нормы, которые непосредственно нарушают конституционные права заявителя. В данном случае таких признаков не установлено. Основной акцент в обращении сделан на несогласие с практикой применения нормы и последствиями увольнения, что не относится к компетенции Конституционного суда.

По итогам рассмотрения было принято решение – отказать в принятии обращения к конституционному производству.