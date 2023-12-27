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Законодательство РК

Самые важные законы 2023 года перечислил спикер Мажилиса

Самые важные законы 2023 года назвал спикер Мажилиса Фото: akorda.kz
На заключительном пленарном заседании Мажилиса 27 декабря спикер Ерлан Кошанов подвел итоги работы депутатов за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Уходящий год ознаменовался обновлением Парламента. В Мажилис избрали представителей шести политических партий и депутатов по одномандатным округам от всех регионов. Всего с начала сессии в работе палаты находились 106 законопроектов. Депутаты приняли и направили в Сенат 35 законов, 26 из которых уже подписал президент.

Ерлан Кошанов перечислил самые важные законы, принятые за год.

"Основа справедливого Казахстана – качественные и необходимые обществу законы. Одним из них стал закон о возврате государству незаконно выведенных активов. Благодаря этому закону в страну уже возвращены активы на сумму один триллион тенге".Ерлан Кошанов

Кроме того, приняли закон о программе "Национальный фонд – детям". По инициативе депутатов внесли поправки в законодательство о недрах.

"Теперь 50-процентная доля всех вновь открытых крупных нефтегазовых месторождений обязательно будет находиться в государственной собственности. Этот закон позволит реализовать конституционную инициативу президента о том, что все природные ресурсы принадлежат народу. Решен вопрос социальной поддержки граждан, работающих во вредных условиях труда. Кроме того, сегодня мы принимаем закон, который будет большой поддержкой для бизнеса".Ерлан Кошанов

Новый 2024 год депутаты начнут с поездок в регионы для встреч с избирателями. Спикер отметил, что мажилисмены должны углубиться в волнующие население проблемы, которые не решают на местах, учитывая специфику каждого региона. Особое внимание он призвал обратить на контроль за исполнением поручений президента по улучшению жизни людей. По итогам поездок все поднятые народом вопросы Мажилис поставит перед правительством и акиматами.

Также спикер Мажилиса в кулуарах пленарного заседания 27 декабря прокомментировал передачу предприятия Qarmet бизнесмену Андрею Лаврентьеву.

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