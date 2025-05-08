Изменились правила организации питания в школах и колледжах

Министр просвещения приказом от 30 апреля 2025 года внес изменения в Правила организации питания обучающихся в государственных организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также приобретения товаров, связанных с питанием, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется понятие единая платформа закупок – информационная система уполномоченного органа в сфере государственных закупок, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок.

При этом правила дополнены новым определением следующего содержания:

единый оператор в сфере государственных закупок – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере государственных закупок, единственным собственником акций (долей участия в уставном капитале) которого является государство.

Правила также дополнены новые пунктом, устанавливающим, что услуга по использованию (доступа) веб-портала государственных закупок в рамках Правил оказывается единым оператором в сфере государственных закупок на платной основе согласно тарифам, предусмотренным единым оператором в сфере государственных закупок.

Вместе с тем уточняется, что при признании конкурса несостоявшимся организатор конкурса объявляет о повторном проведении конкурса. Не менее чем за 10 календарных дней до окончательной даты представления заявок на участие в конкурсе размещает на веб-портале текст объявления об осуществлении повторного конкурса при условии неизменности конкурсной документации несостоявшегося конкурса, за исключением срока исполнения договора в связи с проведением повторного конкурса.

При обжаловании потенциальным поставщиком итогов конкурса не позднее трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах конкурса размещение на веб-портале объявления о повторном проведении конкурса приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

Срок рассмотрения жалобы потенциального поставщика заказчиком, организатором составляет не более двух рабочих дней после дня истечения срока для подачи жалобы.

Также уточняется, что для обеспечения бесперебойной деятельности заказчика по организации питания обучающихся последний продлевает на период до вступления в силу договора с победителем конкурса действие договора с действующим поставщиком путем прямого заключения договора в случае отсутствия нарушений со стороны поставщика.

В случае отказа поставщика от продления срока действия договора, наличия нарушений со стороны поставщика договор заключается с потенциальным поставщиком, занявшим второе, третье, четвертое и так далее в порядке очередности место на предыдущем конкурсе, на период до вступления в силу договора с победителем конкурса.

При отказе поставщика от продления срока действия договора, наличии нарушений со стороны поставщика, отказе от заключения договора или отсутствии потенциального поставщика, занявшего второе, третье, четвертое и так далее в порядке очередности место на предыдущем конкурсе, организатор конкурса, заказчик принимает решение о привлечении поставщика, оказывающего услуги по организации питания или поставку товаров, соответствующего квалификационным требованиям и имеющего опыт по оказанию услуги, поставке товаров в организациях образования не менее двух лет.

При этом такие закупки осуществляются в объеме, не превышающем объема закупок таких услуг, товаров, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения конкурса, но не более чем на два месяца.

В случае обжалования итогов конкурса договор продлевается на период обжалования.

Не подлежат рассмотрению жалобы потенциальных поставщиков на требования конкурсной документации, в том числе указанные в них квалификационные требования, по которым не подавались замечания к проекту конкурсной документации.

Указывается, что при обжаловании не позднее трех рабочих дней со дня размещения на веб-портале протокола об итогах конкурса срок заключения договора приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы. Обжалование лиц, не принимавших участие в конкурсе, не приостанавливает срок заключения договора.

Жалоба на действия (бездействие), решения заказчика, организатора комиссии подается посредством веб-портала, которая рассматривается конкурсной комиссией заказчика, организатора.

Заказчик принимает решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении жалобы потенциального поставщика.

Отказ в удовлетворении жалобы размещается на веб-портале с подробным описанием причин.

Решение по результатам рассмотрения жалобы подписывается первым руководителем заказчика, организатора, лицом, исполняющим его обязанности, либо его заместителем.

В случае принятия заказчиком, организатором решения об удовлетворении жалобы конкурсная комиссия в течение двух рабочих дней после принятия соответствующего решения заказчиком, организатором осуществляет пересмотр итогов конкурса.

Предусматривается, что решение заказчика, организатора по итогам рассмотрения жалобы потенциального поставщика обжалуется в суде в соответствии с законодательством РК.

При этом обжалование решения заказчика, организатора в рамках административного судопроизводства не приостанавливает процедуры закупок.

В случае отмены судом решений организатора и конкурсной комиссии либо конкурса (лота) организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда осуществляет пересмотр итогов конкурса или размещает на веб-портале объявление о конкурсе.

Указывается, что руководитель организации среднего образования в соответствии с перспективным меню, утвержденным органом управления здравоохранения, ежедневно утверждает меню с указанием выхода блюд на предстоящий день и размещает его в столовой и в месте, доступном для родителей или законных представителей обучающихся.

Предусмотрено, что органы управления образованием, организацией образования осуществляют учет обучающихся, получивших бесплатное питание, посредством аппаратно-программного комплекса с функцией фиксации и отчетности.

Аппаратно-программный комплекс передает информацию по фиксации в информационную систему "Социальный кошелек".

Кроме того, предусмотрено, что в школах создаются необходимые условия для приема пищи, принесенной учащимися с собой.

Приказ вводится в действие с 16 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что Минздрав обновил стандарты питания в школьных столовых.