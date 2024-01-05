Обзор важных изменений в ГК и ГПК в 2023-2024 году
Фото: Zakon.kz
Смотрите на портале ПРАВМЕДИА прямой эфир на тему: "Актуальные изменения в ГК и ГПК в 2023-2024 году", сообщает Zakon.kz.
Расскажем о ключевых изменениях, произошедших в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве за указанный период.
В частности, речь пойдет о поправках по вопросам:
- растительного мира и особо охраняемых природных территорий;
- административной реформы;
- социального обеспечения;
- возврата государству незаконно приобретенных активов;
- начисления детям средств из Национального фонда;
- совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы;
- социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда и др.
Ведущая: Айжан Амангельды, д.ю.н., профессор Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева, научный сотрудник Научно-исследовательского центра Академии МВД РК.
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