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Законодательство РК

Обзор важных изменений в ГК и ГПК в 2023-2024 году

Обзор важных изменений в ГК и ГПК в 2023-2024 году Фото: Zakon.kz
Смотрите на портале ПРАВМЕДИА прямой эфир на тему: "Актуальные изменения в ГК и ГПК в 2023-2024 году", сообщает Zakon.kz.

Расскажем о ключевых изменениях, произошедших в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве за указанный период.

В частности, речь пойдет о поправках по вопросам:

  • растительного мира и особо охраняемых природных территорий;
  • административной реформы;
  • социального обеспечения;
  • возврата государству незаконно приобретенных активов;
  • начисления детям средств из Национального фонда;
  • совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы;
  • социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда и др.

Ведущая: Айжан Амангельды, д.ю.н., профессор Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева, научный сотрудник Научно-исследовательского центра Академии МВД РК.


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Анастасия Стативкина
ПРАВМЕДИА Казахстан
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