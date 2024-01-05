Обзор важных изменений в ГК и ГПК в 2023-2024 году

Фото: Zakon.kz

Смотрите на портале ПРАВМЕДИА прямой эфир на тему: "Актуальные изменения в ГК и ГПК в 2023-2024 году", сообщает Zakon.kz.

Расскажем о ключевых изменениях, произошедших в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве за указанный период.

В частности, речь пойдет о поправках по вопросам: растительного мира и особо охраняемых природных территорий;

административной реформы;

социального обеспечения;

возврата государству незаконно приобретенных активов;

начисления детям средств из Национального фонда;

совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы;

социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда и др. Ведущая: Айжан Амангельды, д.ю.н., профессор Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева, научный сотрудник Научно-исследовательского центра Академии МВД РК.

Читайте также Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю В Казахстане разработали новые правила по управлению кондоминиумом Как жильцы могут управлять многоквартирным домом: утверждены правила

Следите за новостями zakon.kz в: