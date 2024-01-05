В Казахстане обновили правила постановки на учет нуждающихся в жилье

Приказом министра промышленности и строительства от 27 декабря утверждены новые Правила постановки на учет граждан РК, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга "Постановка на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде" оказывается бесплатно местными исполнительными органами, осуществляющими функции в сфере жилищных отношений.

Порядок постановки на учет

Для получения госуслуги необходимо направить через веб-портал "электронного правительства" заявление и следующие документы:

военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающих государственные выборные должности предоставляют электронную копию справки с места работы;

в случаях, когда: жилище, в котором проживает семья не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, услугополучатель дополнительно представляет электронную копию санитарно-эпидемиологического заключения, выданного территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной организацией санитарно-эпидемиологической службы;

жилище, в котором проживает семья не отвечает установленным техническим требованиям, услугополучатель дополнительно представляет электронную копию технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей, услугополучатель дополнительно представляет копии технического паспорта и правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором он проживает;

в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным, услугополучатель дополнительно представляет копию документа, подтверждающую соответствующий вид заболевания.

В случае отсутствия данных в информационной системе:

граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют копию документа, подтверждающую принадлежность услугополучателя (семьи) к социально уязвимым слоям населения, а также сведения о доходах за последние 12 месяцев на каждого члена семьи (за исключением семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью, детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, ветеранов Великой Отечественной войны).

На учет нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, ставятся граждане РК, постоянно проживающие в данном населенном пункте (независимо от срока проживания) и относящиеся к:

ветеранам Великой Отечественной войны;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям. Совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан должен составлять за последние 12 месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год;

социально уязвимым слоям населения, имеющим совокупный среднемесячный доход за последние 12 месяцев на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума. Коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не распространяется на детей с инвалидностью;

государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных органов и лицам, занимающим государственные выборные должности;

гражданам, единственное жилище которых признано аварийным.

Для постановки на учет в городах республиканского значения, столице требуется постоянное проживание не менее трех лет.

Учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного учреждения, осуществляется по месту работы в государственном учреждении. На учет ставятся работники данного учреждения.

Государственные учреждения ведут списки очередности граждан, нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного учреждения, и публикуют на своих интернет-ресурсах списки лиц, получивших жилище, с указанием их очередности.

Учет граждан, единственное жилище которых признано аварийным, осуществляется по месту нахождения данного жилища.

Срок рассмотрения документов и выдачи уведомления о постановке на учет нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда, или жилище арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде – не более 15 рабочих дней с даты подачи заявления.

По итогам рассмотрения заявления услугодатель принимает одно из следующих решений:

решение в виде уведомление и sms - оповещение на мобильный телефон о постановке на учет с указанием порядкового номера очереди;

либо мотивированный отказ, который направляется в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Вместе с тем указывается, что в постановке на учет отказывается гражданам, единственное жилище которых признано аварийным, если будет установлено, что гражданин стал нуждающимся в результате преднамеренного ухудшения своих жилищных условий в течение последних пяти лет путем:



обмена жилого помещения;

отчуждения пригодного для проживания жилища, принадлежавшего ему на праве собственности, независимо от того, в том же или другом населенном пункте РК оно находилось, кроме случаев, когда жилище приобретено местным исполнительным органом при неспособности залогодателя, единственное жилище которого приобреталось по долгосрочным льготным жилищным кредитам, полученным в соответствии с законодательством РК, исполнять обязательства по ипотечному жилищному займу;

разрушения или порчи жилища по его вине;

выезда из жилища, при проживании в котором он не был нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

вселения других лиц, кроме супруга, несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

Приказ вводится в действие с 15 января 2024 года.

При это ранее действовавшие правила постановки на учет нуждыющих в жилье, утратили силу.