Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане обновили правила постановки на учет нуждающихся в жилье

В Казахстане обновили правила постановки на учет нуждыющихся в жилье Фото: Zakon.kz
Приказом министра промышленности и строительства от 27 декабря утверждены новые Правила постановки на учет граждан РК, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга "Постановка на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде" оказывается бесплатно местными исполнительными органами, осуществляющими функции в сфере жилищных отношений.

Порядок постановки на учет

Для получения госуслуги необходимо направить через веб-портал "электронного правительства" заявление и следующие документы:

  • военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающих государственные выборные должности предоставляют электронную копию справки с места работы;
  • в случаях, когда: жилище, в котором проживает семья не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, услугополучатель дополнительно представляет электронную копию санитарно-эпидемиологического заключения, выданного территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной организацией санитарно-эпидемиологической службы;
  • жилище, в котором проживает семья не отвечает установленным техническим требованиям, услугополучатель дополнительно представляет электронную копию технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
  • в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей, услугополучатель дополнительно представляет копии технического паспорта и правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором он проживает;
  • в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным, услугополучатель дополнительно представляет копию документа, подтверждающую соответствующий вид заболевания.

В случае отсутствия данных в информационной системе:

  • граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют копию документа, подтверждающую принадлежность услугополучателя (семьи) к социально уязвимым слоям населения, а также сведения о доходах за последние 12 месяцев на каждого члена семьи (за исключением семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью, детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, ветеранов Великой Отечественной войны).

На учет нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, ставятся граждане РК, постоянно проживающие в данном населенном пункте (независимо от срока проживания) и относящиеся к:

  • ветеранам Великой Отечественной войны;
  • детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
  • многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям. Совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан должен составлять за последние 12 месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год;
  • социально уязвимым слоям населения, имеющим совокупный среднемесячный доход за последние 12 месяцев на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума. Коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не распространяется на детей с инвалидностью;
  • государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных органов и лицам, занимающим государственные выборные должности;
  • гражданам, единственное жилище которых признано аварийным.

Для постановки на учет в городах республиканского значения, столице требуется постоянное проживание не менее трех лет.

Учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного учреждения, осуществляется по месту работы в государственном учреждении. На учет ставятся работники данного учреждения.

Государственные учреждения ведут списки очередности граждан, нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного учреждения, и публикуют на своих интернет-ресурсах списки лиц, получивших жилище, с указанием их очередности.

Учет граждан, единственное жилище которых признано аварийным, осуществляется по месту нахождения данного жилища.

Срок рассмотрения документов и выдачи уведомления о постановке на учет нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда, или жилище арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде – не более 15 рабочих дней с даты подачи заявления.

По итогам рассмотрения заявления услугодатель принимает одно из следующих решений:

  • решение в виде уведомление и sms - оповещение на мобильный телефон о постановке на учет с указанием порядкового номера очереди;
  • либо мотивированный отказ, который направляется в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Вместе с тем указывается, что в постановке на учет отказывается гражданам, единственное жилище которых признано аварийным, если будет установлено, что гражданин стал нуждающимся в результате преднамеренного ухудшения своих жилищных условий в течение последних пяти лет путем:

  • обмена жилого помещения;
  • отчуждения пригодного для проживания жилища, принадлежавшего ему на праве собственности, независимо от того, в том же или другом населенном пункте РК оно находилось, кроме случаев, когда жилище приобретено местным исполнительным органом при неспособности залогодателя, единственное жилище которого приобреталось по долгосрочным льготным жилищным кредитам, полученным в соответствии с законодательством РК, исполнять обязательства по ипотечному жилищному займу;
  • разрушения или порчи жилища по его вине;
  • выезда из жилища, при проживании в котором он не был нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;
  • вселения других лиц, кроме супруга, несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. 

Приказ вводится в действие с 15 января 2024 года.

При это ранее действовавшие правила постановки на учет нуждыющих в жилье, утратили силу.

Читайте также

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Разработаны новые правила управления кондиминиумом
В Казахстане разработали новые правила по управлению кондоминиумом
Как жильцы могут управлять многоквартирным домом, утверждены правила
Как жильцы могут управлять многоквартирным домом: утверждены правила
Лариса Черненко
Министерство промышленности и строительства Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: