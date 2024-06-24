В Казахстане будут автоматически проверять списки нуждающихся в жилье граждан

И. о. министра промышленности и строительства приказом от 18 июня 2024 года внес изменения в Правила постановки на учет граждан РК, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом 11-1, в соответствии с которым:

Местные исполнительные органы района, города областного значения, городов республиканского значения, столицы ежегодно проводят инвентаризацию списков очередности граждан Республики Казахстан, состоящих на учете нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, в автоматизированном режиме посредством информационной системы, интегрированной с информационными системами государственных органов с целью актуализации списков очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилище.

В случае отсутствия сведений в информационной системе либо изменений сведений о заявителе и членах его семьи, заявитель оповещается местными исполнительными органами посредствам sms-оповещения на мобильный телефон о необходимости обновить соответствующие документы через портал.

Также уточнения внесены в п. 9. В нем говорится, что учет граждан, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, предусмотренном законодательством РК, осуществляется по месту нахождения данного жилища.

При поступлении заявления в нерабочее время или в выходные, праздничные дни срок рассмотрения исчисляется с первого рабочего дня.

Услугодатель проверяет услугополучателя на соответствие в государственных информационных системах через информационную систему "Единая национальная система учета очередников" (информационная система) на наличие постоянной регистрации, подтверждение принадлежности услугополучателя к категории, наличие доходов для социально уязвимых слоев населения, отсутствие жилища на праве собственности по РК, а также если услугополучатель стал нуждающимся в результате преднамеренного ухудшения своих жилищных условий в течение последних пяти лет. Для обновления, изменения или дополнения сведений услугополучатель предоставляет на портал заявление, а также документы по перечню с момента появления оснований либо получения sms-оповещения на мобильный телефон услугополучателя.

Для постановки на учет по месту работы граждане, нуждающиеся в жилище из жилищного фонда государственного предприятия либо государственного учреждения, представляют заявление, а также документы по перечню. Сведения местного исполнительного органа о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда государственные учреждения или предприятия получают с использованием информационного сервиса "Реестр договоров найма объектов государственного жилищного фонда", размещенного на веб-портале реестра государственного имущества www.e-qazyna.kz.

Приказ вводится в действие со 2 июля 2024 года.

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