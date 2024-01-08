Кто получил молодежную госпремию "Дарын" в 2023 году

Приказом министра культуры и информации РК от 22 декабря 2023 года присуждена государственна молодежная премия "Дарын" Республики Казахстан в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Так, за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения государственная молодежная премия "Дарын" в 2023 году присуждена:

по номинации "Наука"

Кенжиной Инеш - профессору-иследователю кафедры "Общая физика" НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева";

Утепову Елбеку - профессору кафедры "Строительство НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева".

по номинации "Эстрада"

Абдықаликовой Айзаде - артистке КГКП "Жезказганская филармония имени Тайжана Калмагамбетова" управления культуры, развития языков и архивного дела области Улытау;

Пазылакын Толганай - преподавателю кафедры "Эстрадный вокал" РГКП "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова".

по номинации "Классическая музыка"

Аманжоловой Айгерим - артисту отделения "Классический вокал" ГККП "Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева" акимата города Астаны;

Алги Акбике - артистке Казахского государственного симфонического оркестра РГКП "Государственная концертная организация "Казахконцерт имени Розы Баглановой".

по номинации "Народное творчество"

Долдашеву Болату - главному дирижеру и художественному руководителю КГКП "Академический оркестр казахских народных инструментов имен Дины Нурпеисовой Управления культуры и развития языков Атырауской области"%

Абдиберикулы Бекболату - руководителю оркестра "Казахские национальные инструменты" ГУ "Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова.

по номинации "Дизайн и изобразительное искусство"

Касьянову Дамиру - учителю предметов дополнительного образования "Композиция" и "Живопись". ГККП "Детская школа искусств" управления образования города Шымкент.

Жапаровой Салтанат - председателю "Союза этнических дизайнеров Казахстана".

по номинации "Журналистика"

Бектас Акерке - автору-продюсеру программы "Акорда", Отдела оперативно-политических проектов, Отдела информационных и экспертных программ национального телеканала "Казахстан".

по номинации "Креативные инициативы"

Копабаеву Адильхану - председателю правления Экологического селективного центра топливно-энергетического комплекса РК;

Куатбаеву Айбеку - генеральному директору ТОО "Bugin Holding Corp".

по номинации "Спорт"

Айтмухану Ризабеку - чемпиону мира по вольной борьбе, спортсмену национальной сборной, обладателю серебряной медали чемпионата Азии среди взрослых, чемпионата мира среди молодежи;

Кулумбетовой Жибек - семикратному чемпиону мира по джиу-джитсу и чемпиону мира по грэпплингу, бронзовому призеру чемпионата мира по самбо, победителю и призеру многих международных и республиканских соревнований.

по номинации "Литература"

Хадыру Бахытбеку - корреспонденту газеты "Egemen Qazaqstan";

Жылқыбай Мейиржану - менеджеру проектов ТОО "QIT Enterprise".

по номинации "Театр и кино"

Птыралиеву Еркинбеку - заведующему кафедрами "Операторское искусство, звуковая режиссура и арт-менеджмент" РГУ "Казахский Национальный университет искусств";

Булатову Фархаду - артисту АО "Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

Размер государственной молодежной премии "Дарын" на 2023 год установлен в сумме 600 000 тенге по каждой номинации.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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