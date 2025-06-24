По каким номинациям будут присуждать госпремию "Дарын"

Министр культуры и информации РК приказом от 13 июня 2025 года внесла изменения в правила присуждения государственной молодежной премии "Дарын", сообщает Zakon.kz.

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается по следующим номинациям:

"Литература". "Наука". "Дизайн и изобразительное искусство". "Журналистика". "Классическая музыка". "Общественная деятельность" (ранее премия присуждалась по номинации "Креативные инициативы"). "Спорт". "Театр и кино". "Эстрада". "Народное творчество".

Также поправками установлено, что на первом этапе в целях всестороннего рассмотрения создаются 6 (шесть) секций из числа членов Комиссии по направлениям:

"Эстрада, классическая музыка, народное творчество",

"Литература, театр и кино",

"Журналистика и общественная деятельность",

"Спорт",

"Дизайн и изобразительное искусство",

"Наука".

Решение Комиссии об утверждении кандидатуры на присуждение премии принимается на заседании Комиссии открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель. При отсутствии необходимого количества голосов премия не присуждается. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.

Уполномоченный орган публикует проект протокола об итогах конкурса на своем интернет-ресурсе не позднее чем за 3 рабочих дня до подписания протокола об итогах конкурса.

Уполномоченный орган на основании решения Комиссии принимает приказ о присуждении премии.

Приказ о присуждении премии публикуется в масс-медиа, включая интернет-ресурс уполномоченного органа.

Премии вручаются в торжественной обстановке.

Уполномоченный орган перечисляет денежное вознаграждение на банковский счет лицу, удостоенному премии, в срок не позднее 15 рабочих дней с даты вынесения приказа о присуждении премии.

Приказ вводится в действие с 4 июля.

Как пояснили в Минкультуры, общественная деятельность способствует развитию гражданской активности. Поддержка, признание и поощрение активной молодежи будет способствовать их мотивации для дальнейшего развития и вклада в общественную жизнь, а также вдохновению для других молодых людей.

К общественной деятельности относятся:

борьба за защиту окружающей среды;

антикоррупционная и правозащитная деятельность;

помощь нуждающимся;

культурное просветительство;

работа с детьми и подростками;

забота о бездомных животных и т.д.

Напомним, государственная молодежная премия "Дарын" присуждается ежегодно по номинациям в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

На соискание премии претендуют граждане РК в возрасте до 35 лет, являющиеся лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призерами и победителями спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.