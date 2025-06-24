#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Право

По каким номинациям будут присуждать госпремию "Дарын"

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 16:04 Фото: Zakon.kz
Министр культуры и информации РК приказом от 13 июня 2025 года внесла изменения в правила присуждения государственной молодежной премии "Дарын", сообщает Zakon.kz.

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается по следующим номинациям:

  1. "Литература".
  2. "Наука".
  3. "Дизайн и изобразительное искусство".
  4. "Журналистика".
  5. "Классическая музыка".
  6. "Общественная деятельность" (ранее премия присуждалась по номинации "Креативные инициативы").
  7. "Спорт".
  8. "Театр и кино".
  9. "Эстрада".
  10. "Народное творчество".

Также поправками установлено, что на первом этапе в целях всестороннего рассмотрения создаются 6 (шесть) секций из числа членов Комиссии по направлениям:

  • "Эстрада, классическая музыка, народное творчество",
  • "Литература, театр и кино",
  • "Журналистика и общественная деятельность",
  • "Спорт",
  • "Дизайн и изобразительное искусство",
  • "Наука".

Решение Комиссии об утверждении кандидатуры на присуждение премии принимается на заседании Комиссии открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель. При отсутствии необходимого количества голосов премия не присуждается. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.

Уполномоченный орган публикует проект протокола об итогах конкурса на своем интернет-ресурсе не позднее чем за 3 рабочих дня до подписания протокола об итогах конкурса.

Уполномоченный орган на основании решения Комиссии принимает приказ о присуждении премии.

Приказ о присуждении премии публикуется в масс-медиа, включая интернет-ресурс уполномоченного органа.

Премии вручаются в торжественной обстановке.

Уполномоченный орган перечисляет денежное вознаграждение на банковский счет лицу, удостоенному премии, в срок не позднее 15 рабочих дней с даты вынесения приказа о присуждении премии.

Приказ вводится в действие с 4 июля.

Как пояснили в Минкультуры, общественная деятельность способствует развитию гражданской активности. Поддержка, признание и поощрение активной молодежи будет способствовать их мотивации для дальнейшего развития и вклада в общественную жизнь, а также вдохновению для других молодых людей.

К общественной деятельности относятся:

  • борьба за защиту окружающей среды;
  • антикоррупционная и правозащитная деятельность;
  • помощь нуждающимся;
  • культурное просветительство;
  • работа с детьми и подростками;
  • забота о бездомных животных и т.д.

Напомним, государственная молодежная премия "Дарын" присуждается ежегодно по номинациям в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

На соискание премии претендуют граждане РК в возрасте до 35 лет, являющиеся лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призерами и победителями спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
РК ратифицировала изменения в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития
Право
19:39, Сегодня
РК ратифицировала изменения в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития
Поправки по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и государственного имущества подписал Токаев
Право
19:33, Сегодня
Поправки по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и государственного имущества подписал Токаев
Могут ли земли на территории национальных парков перейти в частную собственность
Право
17:28, Сегодня
Могут ли земли на территории национальных парков перейти в частную собственность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: