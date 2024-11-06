Новые железнодорожные станции открыли в Казахстане
Фото: rail-news.kz
Приказом и.о. министра транспорта Республики Казахстан от 10 октября 2024 года открыта новая железнодорожная станция, сообщает Zakon.kz.
"Открыть железнодорожную станцию: "Шайкорык" АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" по параграфу 8Н, 10Н Тарифного руководства 4, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества", – говорится в документе.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
Кроме того, открыты новые ж/д станции:
- "Аманкарагай"
- "Коскуль"
- "Челгаши"
- "Жанысбай"
- "Киялы"
- "Сарыколь"
- "Мукур".
Также ранее были открыты следующие станции: "Денисовка", "Ирченко", "ОП-80", "Караганды", "Жомарт", "Аксуат", "Тальщик", "Бауманская", "Карагай", "Смирново", "Даут", "Жезказган", "Павлодар-Северный", "Тараз", "Павлодар-Порт", "Предгорная", "Семей", "Успеновка".
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