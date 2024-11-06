Новые железнодорожные станции открыли в Казахстане

"Открыть железнодорожную станцию: "Шайкорык" АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" по параграфу 8Н, 10Н Тарифного руководства 4, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества", – говорится в документе.