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Новые железнодорожные станции открыли в Казахстане

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 14:33 Фото: rail-news.kz
Приказом и.о. министра транспорта Республики Казахстан от 10 октября 2024 года открыта новая железнодорожная станция, сообщает Zakon.kz.

"Открыть железнодорожную станцию: "Шайкорык" АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" по параграфу 8Н, 10Н Тарифного руководства 4, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества", – говорится в документе.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Кроме того, открыты новые ж/д станции:

  • "Аманкарагай"
  • "Коскуль"
  • "Челгаши"
  • "Жанысбай"
  • "Киялы"
  • "Сарыколь"
  • "Мукур". 

Также ранее были открыты следующие станции: "Денисовка", "Ирченко", "ОП-80", "Караганды", "Жомарт", "Аксуат", "Тальщик", "Бауманская", "Карагай", "Смирново", "Даут", "Жезказган", "Павлодар-Северный", "Тараз", "Павлодар-Порт", "Предгорная", "Семей", "Успеновка".

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